Genelec: immersive Abhörsysteme perfekt einmessen

Um die Wiedergabeeigenschaften eines Abhörsystems und der Raumakustik präzise erfassen und optimieren zu können, hat Genelec neue Tools entwickelt.

Genelec bietet professionelle Studio-Monitoring-Lösungen an und hat hierfür die neue Version 4.2 seiner GLM Software (Genelec Loudspeaker Manager) entwickelt. Die Software dient zur Einmessung, Steuerung und Verwaltung der Smart Active Monitoring-Systeme (SAM), die Genelec anbietet.

Eines der dabei verwendeten Tools ist der neue Grade-Raumakustik-Report (Genelec Room Acoustic Data Evaluation), der präzise Einblicke in die Wiedergabeeigenschaften des Abhörsystems und die Raumakustik ermöglicht. Hinzu kommen fortschrittliche Mehrkanal-Optionen, eine verbesserte Skalierbarkeit und Konfiguration – von Stereo bis Immersive Audio. Mit dem neuen Mehrkanal-AES/EBU-Interface 9301B wird die Skalierbarkeit immersiver Abhörsysteme verbessert. 16 Kanäle stehen für Bass-Management mit einem oder mehreren Subwoofern zur Verfügung, bei der Nutzung von zwei 9301B sogar 32.

Genauer Einmessen, mit besseren Werkzeugen für immersive Formate

Genelec qualifiziert seine SAM-Systeme selbst als Industriestandard — aufgrund ihrer außergewöhnlichen Abbildung und Auflösung, ihrer verfärbungsfreien Wiedergabe und der Möglichkeiten der GLM-Systemkalibrierungs-Software. Sie nutzt die integrierten DSP-Filter der SAM-Modelle zur präzisen Raumanpassung. Hinzu kommen die Pegel-Kalibrierung, Anpassung der Laufzeiten und Justierung der Phasenlage für Systeme mit Subwoofern. Dadurch wird sichergestellt, dass das gesamte Abhörsystem perfekt auf den Raum abgestimmt ist, um Mischungen zu produzieren, die sich zuverlässig auf andere Abhörumgebungen übertragen.

Das nun vorgestellte GLM 4.2-Update basiert auf dem schnellen und präzisen automatischen Raumkalibrierungs-Algorithmus AutoCal 2, der kontinuierlich weiterentwickelt wird, und führt eine Vielzahl neuer Funktionen ein, darunter den Grade-Raumakustik-Report, die erweiterte Nutzung von Midi-Geräten zur Steuerung der Software und die verbesserte symmetrische Kalibrierung von Monitoren und Abstimmung mehrerer Subwoofer, so der Hersteller.

Der Grade-Raumakustik-Report macht GLM laut Genelec zur ersten Kalibrierungs-Software der Welt, die dem Benutzer eine vollständige Analyse der Wiedergabeeigenschaften seines Abhörsystems im Raum und alle wichtigen Parameter zur Raumakustik liefert — unter Verwendung der während des AutoCal-Kalibrierungsprozesses gesammelten Informationen. Das entsprechende PDF zeigt auch eine Einordnung in Bezug auf bestehende professionelle Standards wie die ITU-R BS.1116-Empfehlungen. Der Grade-Report, der als Einführungsangebot bis Ende 2022 kostenlos zur Verfügung steht, gibt zudem fundierte Ratschläge zu allen akustischen Problemen und hilft Anwendern und Studiodesignern gleichermaßen, die akustische Behandlung des Raums exakt abzustimmen, Monitor- und Hörerpositionen anzupassen und das Bassmanagement zu optimieren.

Der Bericht evaluiert eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich des Frequenzgangs, der Parameter zur Zeit-Ebene wie Waterfall-Diagramme, Abkling-Zeiten, RT60-Werte, frühe Reflexionen und eine Gegenüberstellung des Verhältnisses von Direktschall und diffusem Schall (Early vs Late). All dies ermöglicht eine Analyse der bestehenden Raumakustik und dient beispielsweise dazu, die Ursachen für Verfärbungen, ungenaue Stereoabbildung, den Einfluss von Raummoden oder die Wiedergabeeigenschaften von Subwoofern zu ermitteln, um das Bass-Management richtig abstimmen zu können.

Durch die Erweiterung der Midi-Schnittstelle erleichtert GLM 4.2 die Nutzung von Midi-Controllern, über die sich alle wichtigen Funktionen jetzt flexibel steuern lassen. Somit kann man die Möglichkeiten von GLM als Monitor-Controller perfekt in die eigene Arbeitsumgebung integrieren. So lassen sich die Abhörlautstärke, Solo- und Mute-Schaltung, das Aufrufen von Gruppen-Presets, Lautstärke-Presets oder die Aktivierung des Bass-Managements über jeden Controller ansteuern, der Midi unterstützt.

Immer mehr Nutzer arbeiten mit immersiven Formaten. Mit GLM 4.2 können sie Setups genau auf ihre jeweilige Anwendung abstimmen. Und die Vielzahl an SAM-Modellen und -Subwoofern ermöglicht eine ideale Skalierbarkeit. Auch für kürzeste Hörabstände ab 50 cm gibt es passende Lösungen. Die Funktionen Kalibrierungsgruppen-ID und Subwoofer-Gruppen-ID verbessern die Art und Weise, wie ausgewählte Monitore als symmetrische Gruppen kalibriert werden, und mehrere Subwoofer können jetzt in hochflexiblen Topologien zusammenarbeiten.

In Hinblick auf Bass-Management für Mehrkanalanwendungen bei Nutzung von AES/EBU-Digitalsignalen bietet das neue Interface 9301B im Vergleich zum Vorgänger 9301A deutlich erweiterte Möglichkeiten. Es ist mit allen SAM-Subwoofern der 7300-Serie von Genelec kompatibel und unterstützt bis zu 16 digitale Audiokanäle. Für Bass-Management können alle Einzelkanäle an die entsprechenden Lautsprecher durchgeschliffen werden. Die Bassanteile für den oder die Subwoofer werden aufsummiert über einen AES/EBU-Ausgang ausgegeben. Ein einzelner 9301B bietet die Unterstützung gebräuchlicher 16-Kanal-Formate wie 9.1.6 mit einem einzelnen Subwoofer (der ausreichend SPL-Headroom bieten sollte). Ergänzt man einen weiteren 9301B, können 32 Kanäle verwendet werden, beispielsweise für Formate mit noch höherer Kanalzahl als 22.2. Für jeden einzelnen Kanal kann in GLM definiert werden, ob Bass-Management verwendet werden soll. Auch die Zuordnung des LFE-Kanals ist frei konfigurierbar.

»Seit über 15 Jahren haben wir die Leistungsfähigkeit und die Benutzerfreundlichkeit unserer Smart Active Monitoring-Systeme immer weiter verbessert, um unseren Kunden skalierbare, zukunftssichere Abhörsysteme zu bieten, die mit den jeweiligen Anforderungen wachsen können«, kommentiert Genelec-Geschäftsführer Siamäk Naghian. »Die neuen Funktionen helfen unseren Kunden nicht nur dabei, mit dem Grade-Raumakustik-Report das Beste aus ihren Abhörräumen herauszuholen, sondern sie machen auch den Übergang in die Welt des immersiven Monitorings kostengünstig und einfach. Mehr denn je ist Genelec eine sichere, langfristige Investition für Audio-Profis auf der ganzen Welt.«