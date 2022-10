Genelec: Experience Centers und Atmos Training Room

Genelec eröffnet weitere »Experience Centers« in Skandinavien, nach Neapel lieferte das Unternehmen aktive Monitore an eine Bildungseinrichtung.

Genelec hat sein globales Netzwerk von »Experience Centers« um neue Standorte in Stockholm und Helsinki erweitert. Die Kunden erhalten dort fachkundige, persönliche Beratung zu Genelec-Lautsprecherlösungen und können diverse Hörumgebungen erleben, von Stereo bis hin zu immersivem Audio. Die neuen Standorte in Skandinavien gesellen sich zu den bereits bestehenden anderen Genelec Experience Centers in Europa — darunter in Berlin (Meldung) —, Amerika und Asien. Das Unternehmen hat in beiden Städten über viele Jahre hinweg eigene Teams aufgebaut.

Experience Centers in Stockholm und Helsinki

Das Experience Center in Stockholm ist in fünf verschiedene Zonen unterteilt, darunter der 7.1.4-Flaggschiff-Raum Boman, die Stereoumgebungen der Räume Saltgruvan und Berg, der große Live-Raum und der Lobbybereich für AV-Systemdemonstrationen. Die Räume sind durchgängig mit einer großen Auswahl an intelligenten aktiven Lautsprechern und Subwoofern von Genelec ausgestattet, die alle mit der GLM-Kalibrierung-Ssoftware optimiert wurden. Zusätzlich gibt es in der Lobby eine Auswahl von Genelec Smart IP und 4000 Installationslautsprechern. Eine große Auswahl an Klangquellen, von DAWs bis hin zu Streaming-Geräten und Musikservern, ermöglicht es den Kunden, die Systeme auf die geeignetste und bequemste Weise zu testen, so Genelec.

Das Helsinki Experience Center befindet sich in einem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, in dem auch die Genelec-Büros in Helsinki und der Artist Room untergebracht sind. Die Einrichtung in Helsinki bietet zwei Hörräume, einen mit einem 7.1.4 immersiven System, das auf den The Ones Dreiwege-Koaxial-Studiolautsprechern basiert, den anderen mit einer großen Auswahl an Stereolösungen, bis hin zu den 1234A Hauptstudio-Lautsprechermodellen.

Mikko Tuomi, Genelec’s Nordic Sales Director, kommentiert: »Diese Nordic Experience Centers bieten den Kunden die perfekte Gelegenheit, unsere Lautsprechersysteme in einer kontrollierten, hochwertigen Hörumgebung zu testen und sich in einer entspannten und ruhigen Atmosphäre von Experten persönlich beraten zu lassen. Wir haben vor allem eine rasante Zunahme von Kunden festgestellt, die immersives Audio erleben und mehr über die damit verbundenen Möglichkeiten erfahren wollen. Diese Einrichtungen ergänzen die Bemühungen unserer Händler und bringen uns unseren Kunden vor Ort durch Bildung und die Wertschätzung feiner Audio-Performance noch näher.“

Atmos-Schulungsraum in der Nut Academy

Seit mehr als 15 Jahren bildet die italienische Nut Academy Tontechniker, Sounddesigner und Produzenten elektronischer Musik aus. Dabei will die Bildungseinrichtung den Schülern ideale Lernbedingungen bieten. Aus diesem Grund investiert die Nut Academy in ihre Einrichtungen, um stets auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben. Das jüngste Beispiel hierfür ist der Bau eines Dolby Atmos 7.1.4 Studios, das mit Genelec Smart Active Monitors ausgestattet wurde.

»Die Idee, ein Dolby-Atmos-Studio einzurichten, entstand aus dem Bedürfnis heraus, unseren Unterricht auf dem neuesten Stand der Zeit zu halten«, sagt Vinci Acunto, Toningenieur und Lehrer an der Nut Academy. »Wenn man im Bereich der Musikproduktion arbeiten will, muss man sich definitiv mit Atmos beschäftigen. Es ist eine technische Notwendigkeit und eine kreative Möglichkeit in der Ausbildung eines Toningenieurs oder eines Musikproduzenten.«

Die Nut Academy schloss sich mit dem Vertriebsunternehmen Midiware und dem Akustikberater Studio Sound Service zusammen, um ein speziell gebautes Studio zu entwerfen und zu liefern, das vom Team der Nut Academy installiert werden konnte.

»Das Studiodesign basierte ursprünglich auf den Dolby Atmos Home Entertainment Standards, wurde dann aber für Dolby Atmos Music zertifiziert, da es beide Standards erfüllte«, erläutert Donato Masci, CEO und technischer Leiter von Studio Sound Service.

»Das drückt die Vielseitigkeit des Projekts aus. Der Raum kann für die Arbeit an Musik-, Rundfunk- und Postproduktionsinhalten und gleichzeitig als Vortragsraum mit großartigen technischen Inhalten genutzt werden.«

Obwohl es wichtig war, die Dolby-Standards zu erfüllen, ist die primäre Funktion des Raums die Lehre, und dies spielte auch eine wichtige Rolle bei seiner Gestaltung. »Der Dolby-Atmos-Raum bietet Platz für 10 bis 15 Personen für den Unterricht der Nut Academy«, erklärt Giulia Bondielli, Partnerin und Akustikdesignerin von Studio Sound Service. »Dies erforderte ein vielseitiges Innendesign, das sich von einem traditionellen Mischraumdesign mit dem Sofa und dem Diffusor an der Rückwand unterscheidet. Wir mussten den Raum optimieren, um alle Kundenbedürfnisse zu befriedigen und die richtigen Positionen für jeden Studiomonitor zu finden — denn für den Unterricht werden zwei seitliche Fernsehgeräte und eine Projektorleinwand verwendet.«

Während das Design eine Vielzahl von Herausforderungen mit sich brachte, fiel die Auswahl der Geräte wesentlich leichter. Genelec-Monitore waren die erste Wahl für die Schule, seit Midiware der Nut Academy die Fähigkeiten der The Ones-Familie demonstriert hatte.

Nachdem die Schule die Audiomonitore gehört hatte, wusste sie sofort, dass sie die richtige Wahl sein würden, und Masci baute auf dieser Entscheidung auf, um eine perfekte Lösung für den Raum zu spezifizieren.

Die Wahl fiel auf koaxiale 3-Wege-Monitore 8351 für die L-C-R-Positionen, während 8340 Zwei-Wege-Modelle die Surround- und Overhead-Kanäle abdecken. Ein 7380 Subwoofer schließlich übernimmt die tiefen Frequenzen.

»Das Überraschendste ist, dass dieses Abhörsystem unsere Arbeit auf bestmögliche Weise vereinfacht«, erklärt Acunto. »Selbst in komplexeren Kontexten, die für den Unterricht typisch sind — wie offenes Hören, Vergleiche und Wechsel verschiedener Genres in kurzer Zeit — erweisen sich die Genelec The Ones als treue Arbeitskollegen.«

Auf das Ergebnis sind alle an dem Projekt Beteiligten zu Recht stolz. »Erstens sind wir sehr zufrieden mit dem Endergebnis, weil der Kunde mit der Inneneinrichtung und den von uns gefundenen Audiolösungen zufrieden ist«, sagt Bondielli. »Ein weiterer Grund, warum wir auf dieses Studio besonders stolz sind, ist, dass der Kunde es nach unseren Anweisungen komplett selbst bauen konnte. Das ist wichtig, denn es verleiht unserem Design noch mehr Wert.«

»Die Erfahrung und die Professionalität des renommierten Teams, mit dem wir zusammengearbeitet haben, haben es uns ermöglicht, ein Projekt zu realisieren, das eine tadellose Akustik mit einem raffinierten Geschmack bei der ästhetischen Auswahl verbindet«, schließt Acunto.