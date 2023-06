Genelec: Upgrade für bestehende Audio-Monitore

Das Audio-Posthaus Studio Brain aus Tokio hauchte seinen bestehenden Audiomonitoren neues Leben ein.

Studio Brain im Tokioter Stadtteil Kagurazaka versteht sich als Full-Service-Produktionshaus und verfügt über zwei voll ausgestattete Kreativstudios und drei Schnittplätze. Der 66 m² große Regieraum MA-1 ist seit 1991 mit zwei bündig eingebauten Haupt-Audiomonitoren des Typs 1035 von Genelec ausgestattet. Hier wollte das Studio modernisieren, hat sich aber entschieden, nicht komplett umzusteigen, sondern wählte einen Weg, der kostengünstiger und nachhaltiger ist: Brain setzte auf den Genelec 1235 Retrofit Upgrade Kit und hat damit nun ein durch und durch modernes Smart Active Monitoring System geschaffen.

»Die 1035er waren seit Jahrzehnten im Einsatz, und es gab Teile, die gewartet werden mussten«, erklärt Toshiyuki Ootaki von der Studioabteilung von Brain. »Wir diskutierten über eine Erneuerung des gesamten Systems im Raum MA-1. Da wir vorausschauend denken, beschlossen wir, die Monitore aufzurüsten.«

Zu Beginn des Aufrüstungsprozesses erwog das Studio, die 1035er gegen Nahfeldmonitore auszutauschen, entschied sich dann aber für das Retrofit Upgrade Kit, mit dem die alten 1035er zu 1235er Smart Active Monitoren umgerüstet werden. Bei diesem Upgrade bleiben die 1035er-Gehäuse erhalten und werden mit den neuesten Class-D-Verstärkern, DSP-Hardware und Treibern aktualisiert.

»Ich bin jemand, der sehr kostenbewusst ist, also dachte ein Teil von mir, dass wir vielleicht diese Gelegenheit nutzen sollten, um auch die Größe zu reduzieren, erinnert sich Mitsuhide Takamura, der im Vorstand von Studio Brain sitzt und auch an der Produktion beteiligt ist. »Aber als wir die 1035er aus der Wand nahmen, fiel mir auf, dass das Fundament sehr solide gebaut war, und ich dachte, wir sollten das weiter nutzen. Ich dachte, dass die Installation der Monitore in den Wänden des Raums eine finanzielle Belastung darstellen würde, aber im Vergleich zu den Kosten für ein Downsizing gab es keinen Preisunterschied. Die Tatsache, dass wir die 1035er, denen wir vertrauen, mit der neuesten Technologie aufrüsten konnten, ist wirklich wunderbar.«

Nach ihrer Markteinführung im Jahr 1989 wurden die 1035er Monitore von Genelec schnell zur ersten Wahl für Top-Studios auf der ganzen Welt, die Fullrange-Monitore mit hohem Schalldruckpegel und echter Referenzqualität suchten. Das Nachfolgemodell 1235 wurde 2020 auf den Markt gebracht und bietet die Smart Active Monitoring-Technologie von Genelec mit 96 kHz-Verarbeitung und enger Integration mit der GLM-Kalibrierungs-Software. Gleichzeitig ermöglichte das Retrofit-Upgrade-Kit die Installation des neuen RAM-XL-Verstärkermoduls, brandneuer Treiber und einer kompletten Systemkalibrierung ohne bauliche Veränderungen und mit geringen Ausfallzeiten, so dass 1035-Anwender von der verbesserten Leistung und der größeren Flexibilität des 1235 profitieren können — und somit viele weitere Jahre lang zuverlässige Dienste von ihren Monitoren erhalten.

In etablierten Hörräumen mit Theatercharakter wie dem MA-1 von Brain ist dies aus zwei Gründen ein echter Vorteil: Erstens können die 1235er über GLM kalibriert werden, um sie noch flexibler an die Akustik des Raums anzupassen. Zweitens können sie für eine Vielzahl von Hörpositionen optimiert werden.

»Als wir die Monitore installiert hatten, haben wir versucht, den unkalibrierten Klang ohne GLM zu hören. Der Klang war — wenig überraschend — sehr nahe an dem der 1035er«, sagt Takamura. »Für uns wäre es ein großes Problem, wenn sich unser Referenz-Sound deutlich verändern würde. Die Kalibrierung mit GLM verbessert den Klang, ermöglicht aber auch eine Feinabstimmung der Eigenschaften — so konnte ich ein Gleichgewicht zwischen den hervorragenden Klangeigenschaften der 1235er und dem Klang schaffen, den ich von unseren ursprünglichen 1035ern gewohnt bin.«

»Außerdem haben Kunden in geräumigen Räumen wie diesem oft Bedenken, dass sie zwar bequem am Mischpultsitz zuhören können, der Klang hinten aber nicht so gut ist«, fährt er fort. »Mit GLM können wir die Einstellungen für die Position des Kunden zusätzlich zur Mischposition messen, speichern und schnell zwischen den Einstellungen wechseln. Das ist wichtig, um den gleichen Sound mit dem Kunden zu teilen, daher ist diese Funktion für uns ein absolutes Muss.«

Darüber hinaus spart Studio Brain mit dem Retrofit Upgrade Kit Geld, da es weniger Strom verbraucht und damit das langjährige Engagement von Genelec für Nachhaltigkeit unterstützt. Dennoch ist die Anwendung entscheidend: »Ich mische mit den großen Monitoren von Genelec, seit ich in diesem Geschäft angefangen habe, und ich denke, Genelec ist wirklich etwas Besonderes«, sagt Takamura. »Der Klang ist in meinem Körper verwurzelt, und ich kann mir leicht vorstellen, wie die Dinge zum Beispiel im Fernsehen klingen werden. Ich finde es wirklich faszinierend, dass ich dieses Gefühl mit dem Retrofit Upgrade beibehalten kann und trotzdem Monitore mit der neuesten Technologie habe.«

»Brain hat auch andere Studios mit Genelec-Systemen ausgestattet, und die halten sehr lange«, schließt Ootaki. »Dies ist wirklich eine vertrauensvolle Verbindung und wir werden uns auch in Zukunft darauf setzen— während wir gleichzeitig diesen Klang schätzen. Ich habe das Gefühl, dass sich das Retrofit Upgrade für uns wirklich gelohnt hat.«