PunQtum: Wireless Intercom App

Die kostenlos herunterladbare App, die als Intercom-System über jedes IP-Netzwerk funktioniert, wird für Android- und iOS-Nutzer mit Zugang zum neuen Q210 PW-Intercom-Sytem verfügbar sein.

PunQtum ist eine Untermarke von Riedel Communications, die sich auf digitale Partyline-Systeme spezialisiert hat. Diese eignen sich besonders für Live-Musik-Veranstaltungen, Theater, Gotteshäuser, Rundfunk und Corporate Events.

Die Geräte Q210 P und Q210 PW sind Teilnehmer eines Partyline Systems, das beliebig skaliert werden kann. Q210 PW erweitert die Systemeigenschaften um Drahtloszugang, sodass damit pro Q210 PW Gerät im System maximal vier Apps am System teilnehmen können. Die Apps decken die gleiche Funktionalität ab wie das Q110 Beltpack. Es bietet dem Benutzer volle Kontrolle durch 2-Kanal-Kommunikation und programmierbare Tasten, mit denen Mikrofone stummgeschaltet, Durchsagen gemacht und logische Ausgänge gesteuert werden können. Zusätzlich ist die Station mit einem Netzwerk-Switch mit vier Anschlüssen ausgestattet, von denen zwei über PoE+ mit Strom versorgt werden.

Zur IBC stellte PunQtum nun eine interessante neue App vor. Benutzer können die App in ihr aktuelles PunQtum Q210 PW-Gerät integrieren, ohne dass zusätzliche Beltpacks erforderlich sind. Dies bedeutet, dass die Software besonders nützlich für Einsätze ist, in denen zusätzliche Crewmitglieder eine schnelle und flexible Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Team benötigen. Auf diese Weise stehen dann also acht Verbindungen mit dem System zur Verfügung: 4 x per Beltpack und 4 x per App.

Die neue App ist nicht mit dem aktuellen Q210 P-System von PunQtum kompatibel, betont der Hersteller.

Um die neue PunQtum-App zu nutzen, wird ein DHCP-Server im Netzwerk benötigt, der die IP-Adressvergabe übernimmt. Wenn ein solcher im Netzwerk vorhanden ist, kann ein drahtloser WIFI-Zugangspunkt verwendet werden. Dieser kann bei Bedarf an den POE+-Port angeschlossen werden, ist aber nicht zwingend erforderlich. Die App muss sich lediglich im selben Netzwerk befinden.

»Die App ist wirklich skalierbar, bequem und einfach zu bedienen. Sie bietet eine Möglichkeit zu kommunizieren, ohne dass man viel darüber nachdenken muss, und bedeutet, dass die Menschen nicht an Kabel gebunden sind«, so Jiou-Pahn Lee, Programmdirektor bei Riedel Communications.

»Wenn man einen WiFi-Zugangspunkt oder einen Router hat, kann man sich direkt mit der App verbinden, und es ist sehr einfach, etwas zum Laufen zu bringen. Außerdem kann man die App so oft herunterladen, wie man möchte, da sie völlig kostenlos ist. Die einzige Einschränkung ist, dass wir es auf vier Apps pro Sprechstelle beschränken. Wenn mehr angeschlossen werden sollen, muss eine weitere Station gekauft werden, aber man kann sie beliebig erweitern. So können sich die Leute auf ihre Arbeit konzentrieren, ohne sich zu viele Gedanken über die Kommunikation machen zu müssen.«

Die Veröffentlichung der App folgt auf ein erfolgreiches Jahr für PunQtum, das an einer Reihe bemerkenswerter Projekte beteiligt war, darunter die jüngste Gucci Cruise Modenschau, die im historischen Gyeongbokgung Palast in Südkorea stattfand.

Darüber hinaus hat PunQtum auch die Kommunikation des renommierten Birmingham Royal Ballet unterstützt. Das System wurde aufgerüstet, um die drahtlosen Boleros von Riedel und die digitale kabelgebundene Lösung von PunQtum einzubinden, was zu einer besseren Backstage-Kommunikation und einer insgesamt verbesserten Leistung führte.

Über PunQtum

Basierend auf dem Know-how und der Erfahrung von Riedel Communications bietet PunQtum einen erschwinglichen, innovativen Ansatz für digitale Partyline-Systeme, ideal für Live-Musik-Veranstaltungen, Theater, Gotteshäuser, Rundfunk und Corporate Events.

Mit Standard-IP-Netzwerktechnologie stellt PunQtum digitale Plug & Play Partyline-Systeme her, die in der Schweiz entwickelt und in Europa hergestellt werden. Die Produkte von PunQtum sind einfach zu installieren, leicht zu bedienen, zuverlässig und gewährleisten kristallklare Kommunikation, betont der Hersteller.