Kaiser Showtechnik investiert in Intercom-Technik von Riedel

Kaiser Showtechnik hat umfassend mit Riedel-Technik in seine Mietflotte investiert: Artist Intercom, Bolero Wireless Intercom, SmartPanels, Interfaces und Headsets.

Damit kann Kaiser Showtechnik seinen Mietkunden auf breiter Basis Intercom-Lösungen in diversen Dimensionen anbieten: Das Riedel-Equipment steht im Mietpark von Kaiser als Dry Hire für Veranstaltungen in der DACH-Region zur Verfügung. Hintergrund der umfassenden Investition des Augsburger Veranstaltungstechnik-Anbieters sind die stetig steigenden und umfangreicheren Anfragen nach Intercom-Systemen von Riedel.

Ziel von Kaiser Showtechnik ist es dabei, sich auf die Riedel-Systeme zu spezialisieren. Daher werden Riedel-Ingenieure im Rahmen der Kooperation umfangreiche Mitarbeiterschulungen durchführen und die Experten von Kaiser Showtechnik mit dem notwendigen Know-how ausstatten, um Support, Systemmanagement und Integration in Riedel-Qualität zu gewährleisten.

Beide Unternehmen beabsichtigen, die Zusammenarbeit vor allem im Bereich Service und Vertrieb zu vertiefen, um lokale Kunden im Event-Bereich noch schneller und effizienter bedienen zu können.

»Riedel ist in unseren Augen der Marktführer im Bereich Intercom. Zudem deckt sich ihre Firmenphilosophie von Qualität und Zuverlässigkeit perfekt mit unserer, weshalb wir uns für diese Investition entschieden haben«, so Matthias »Maxx« Kaiser, Geschäftsführer von Kaiser Showtechnik.

»Mit dieser Partnerschaft erweitern wir nicht nur unser Portfolio um weitere hochwertige Produkte, sondern auch das Know-how unseres Teams. Wir freuen uns schon jetzt darauf, mit dieser neuen, tiefen Expertise die Anforderungen unserer Kunden ganzheitlicher erfüllen zu können.«

Durch die Kooperation werden nicht nur Lösungen wie Riedels preisgekröntes Bolero Drahtlos-Intercom leichter verfügbar, sie ermöglicht es auch bestehenden Riedel-Kunden, ihre Systeme schnell und einfach aufzustocken, um selbst kurzfristig wechselnde Bedürfnisse ihrer Abnehmer nahtlos zu erfüllen.

»Diese Zusammenarbeit wird für unsere beiden Unternehmen von großer Bedeutung sein, sowohl im Hinblick auf Dry Hire als auch auf Produktionssupport«, so Niklas Rautenberg, Team Leader Sales Germany bei Riedel.

»In letzter Zeit wurde es immer anspruchsvoller, dem enormen Interesse an unseren Lösungen in der Region gerecht zu werden. Die Kooperation mit Kaiser Showtechnik wird unseren Kunden die gewohnte Servicequalität weiterhin sichern und zweifellos neue Maßstäbe in der Branche setzen.«