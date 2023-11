Rabattaktion: Black Deals bei Teltec

Die jährliche Schnäppchenjagd auf zahlreiche Angebote bei Teltec ist eröffnet. Aber woher rühren solche »Black«-Rabattaktionen?

Woher kommen eigentlich die Rabattaktionen, die Ende November an vielen Stellen offeriert werden?

Die Ursache liegt darin, dass in den USA immer am letzten Donnerstag im November Thanksgiving stattfindet.

Thanksgiving ist in den USA ein staatlicher Feiertag, der zwar im Erntedank wurzelt, heute aber meist als Familienfest begangen wird und sehr oft traditionell mit einem Truthahnessen verbunden ist. Um die Dimensionen einschätzen zu können: Rund 50 Millionen Truthähne mussten in den USA jeweils im Vorfeld dieses Feiertags in den letzten Jahren aus diesem Anlass ihr Leben lassen.

An Thanksgiving reisen viele Amerikaner zu ihren Eltern und/oder Großeltern, und am darauf folgenden Freitag nehmen sie dann Urlaub — und haben Zeit einzukaufen. Deshalb lockt der Einzelhandel in den USA an diesem Tag mit Rabattaktionen zusätzlich zum Einkauf — und dafür hat sich in den USA vielerorts der Begriff »Black Friday« eingebürgert.

Auch wenn in Deutschland eher wenige Thanksgiving feiern, haben eben in Zeiten des Online-Shoppings Rabattaktionen weltweit um diese Jahreszeit Hochkonjunktur.

So bietet etwa Teltec im Rahmen seiner »Black Deals« bis zum 27. November 2023 über 3.000 Produkte von namhaften Herstellern aus der Bewegtbildbranche zu Tiefstpreisen mit Rabatten um bis zu 70% an.

Unter Black Deals bietet Teltec zahlreiche Angebote aus diversen Kategorien, darunter:

Kameras von Nikon, Panasonic und Sony

Produktions-Equipment von Blackmagic Design, Marshall, PTZoptics und AVmatrix

Kamera-Support von SmallRig, Tilta und Bright Tangerine

Objektive von DZOFilm, Laowa, IRIX und Sony

SanDisk Professional Storage-Lösungen

Sennheiser Ton-Equipment

Licht von Aputure und Nanlite

Hollyland und Teradek Funkstrecken

und viele weitere Angebote!

Hier geht’s zu den Black-Week-Angeboten von Teltec: