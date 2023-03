Tiffen: Neue Filter Black Fog und Night Fog

Tiffen erweitert sein Sortiment an optischen Filtern um zwei neue Diffusionseffektfilter.

Laut Tiffen können Black Fog und Night Fog in Verbindung mit Digitalkameras ein soften Highlight-Schein erzeugen, der an den klassischen Double Fog Cinematic Look erinnert. Sowohl Black Fog als auch die Night Fog bieten demnach natürlich wirkende Diffusion und schaffen mehr Atmosphäre, sie ergänzen die Gestaltungsmöglichkeiten von Kameraleuten und DoPs.

Die Tiffen Black-Fog-Filter sorgen demnach für eine allgemeine atmosphärische Abschwächung, die ein sanftes, weites Flackern in den Highlights erzeugt und gleichzeitig die Schwarztöne schwarz hält, ohne dass die Farben übermäßig gedämpft werden oder Details in den Schatten verloren gehen. Dieser subtilere Effekt kann verwendet werden, um einem Projekt einen durchgehenden Gesamt-Look zu verleihen.

Night-Fog-Filter erzeugen einen natürlichen Nebeleffekt mit allgemeiner atmosphärischer Aufweichung und breitem Streulicht, gekoppelt mit einer Kontrastreduzierung, die Lichter reduziert, ohne Schatten zu verdunkeln, erläutert Tiffen. In hellen Szenen sorgt er für einen schönen neuen Look. Bei dunkleren kontrastreichen Szenen wird der Kontrast abgeflacht und die Farbe etwas entsättigt, er kann damit auch Day-for-Night-Aufnahmen unterstützen.







Black Fog und Night Fog werden in den USA aus Water-White-Glas hergestellt. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, werden Tiffen-Filter mit dem Colorcore-Verfahren hergestellt, bei dem das Filtersubstrat zwischen zwei optische Glasscheiben laminiert und dann mit höchster Präzision eben geschliffen und poliert wird.

Die Filter sind in Standardgrößen (4×4, 6,6×6,6, 4×5,65, 138 mm) mit einer Auswahl von 1/8, ¼, ½, 1 oder 2 Dichten erhältlich. Sondergrößen und -stärken sind auf Anfrage erhältlich. Tiffen-Filter werden in den USA hergestellt und haben eine 10-Jahres-Garantie. Black Fog und Night Fog Filter sind ab sofort erhältlich.