Neues Bedienpanel für TriCaster: TriCaster Flex Dual

TriCaster Flex Dual ist ein neues leistungsstarkes Bedienpanel von Vizrt.

Das Bedienpanel TriCaster Flex Dual ist nicht das größte dieser Baureihe, aber der Hersteller Vizrt beschreibt es als sein »leistungsstärkstes Bedienfeld«, und es ist definitiv auch das neueste.

»Die Erweiterung der Produktlinie TriCaster Flex war ein natürlicher nächster Schritt für Vizrt. Mit der Einführung des Flex Dual passen wir unser Angebot an Bedienfeldern an die Tiefe und Breite der ständig wachsenden und sich weiterentwickelnden TriCaster-Produktlinie insgesamt an. Der TriCaster Flex Dual ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Produkte aus dem gesamten Vizrt-Portfolio nahtlos zusammenarbeiten können, um Geschichten auf wunderbare Weise zu erzählen«, bemerkt Chris McLendon, Senior Product Manager, Vizrt.

Das neue Pult misst 93,06 x 46,27 x 8,2 cm und bietet 24 Crosspoints in einem Dual-Stripe-Layout. Als Herzstück beschreibt Vizrt, dass mit dem neuen Panel mehr benutzerdefinierbare Arbeitsweisen und anpassbare Workflows möglich sind — anpassbar an die Anforderungen jeder Produktion. Zwei dynamische 10-Tasten-Menüsysteme sowie viele andere innovative Funktionen wurden umgesetzt, darunter zum ersten Mal bei einem Flex-Panel: ein Joystick in voller Größe.

Flexible Konnektivität

Der TriCaster Flex Dual ist, wie schon TriCaster Flex, ein NDI-natives Panel. Das bedeutet, dass die Nutzer nicht mehr daran gebunden sind, wo sich ihr TriCaster physisch befindet: Flex Dual kann sowohl mit den TriCaster-Hardware-Modellen wie dem TriCaster TC1, 1 Pro und 2 Elite genutzt werden als auch mit dem TriCaster Vectar in der Cloud — Flex Dual wird einfach mit dem Netzwerk verbunden und steuert den Mischer von überall auf der Welt.

Erhöhte Kreativität

Technologie sollte niemals die Kreativität einschränken — und das gilt laut Vizrt in besonderer Weise für TriCaster Flex Dual: beginnend von ganz einfachen Setups bis hinauf zu aufwändigen Multi-Kamera-Produktionen. TriCaster Flex Dual bietet demnach Delegate- und Utility-Reihen für einzigartige Workflow-Konfigurationen. Unabhängig von der Größe oder Komplexität der Produktion gibt er den Anwendern alle Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um ihre Arbeitsweise zu definieren.