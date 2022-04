Teradek: Streaming-Encoder/Decoder Prism Flex

Prism Flex ist als Streaming-Lösung für niedrige Latenzzeiten mit 4K/HDR-Funktionalität konzipiert.

Prism Flex ist eine neue Streaming-Lösung, die 4K-Videos in 10-Bit und 4:2:2 verarbeiten kann, über eine 12G-SDI- und HDMI-2.0-Schnittstelle. Ergänzend dazu bietet Teradek seinen Cloud-Service Core an: Prism-Benutzer können mehrere Streams von jedem Ort der Welt aus überwachen und verteilen.

Prism Flex ist der Nachfolger der Cube-Baureihe von Teradeks Hardware-Codecs. Wie der Cube bietet auch das neue Streaming-Device eine Fülle von Funktionen in einem kleinen Gehäuse und ermöglicht sicheres, zuverlässiges Streaming mit geringer Latenz und einer Vielzahl von Transportprotokollen, so der Hersteller.

»Prism Flex ist das Ergebnis jahrelanger Tests und des Feedbacks einiger unserer größten Kunden, darunter NASA, Netflix und USA Today«, so Michael Gailing, GM of Live Production, Creative Solution Division von Vitec. »Ich denke, die Kunden werden vor allem davon begeistert sein, wie viele innovative Funktionen in einem so kleinen Gerät untergebracht sind. Angesichts der Tatsache, dass so viele Unternehmen zu mobilen und dezentralen Produktionsabläufen übergehen, ist ein Produkt wie Prism Flex ein absolutes Muss.«

Dank seines kompakten, stromsparenden Designs und der 12G-SDI- und HDMI-Eingänge lässt sich die neue Lösung leicht in jeden Live-Produktionsarbeitsplatz und Workflow integrieren, so der Hersteller. Mit der integrierten Aufzeichnungs- und Store-and-Forward-Funktionalität bietet sich der Encoder/Decoder als Ergänzung zu Remote-Workflows an. Darüber hinaus bietet Prism Flex den Benutzern sichere Überwachungsoptionen für die Anzeige ihrer Streaming-Inhalte mit einer Latenz von nur 300 ms über WAN auf AppleTV, MacOS- und iOS-Geräten, führt Teradek aus.

Der eigentliche Clou von Prism Flex ist aus Herstellersicht jedoch das farbgenaue 4K-HDR-Videostreaming in AVC oder HEVC. Mit 10-Bit- und 4:2:2-Unterstützung liefert Prism Flex Streaming-Video in hoher Qualität für Broadcast- und Produktions-Workflows.

In Verbindung mit der Core-Cloud-Plattform von Teradek wird das System zu einem IP-Videokraftwerk, das es den Benutzern ermöglicht, aus der Ferne zusammenzuarbeiten, zu verwalten, zu archivieren, zu überwachen und ihre Streams an beliebige und alle Ziele gleichzeitig zu verteilen, erläutert der Anbieter.

Wichtige Produktmerkmale und Vorteile: