Neues Dalet-Flex-Release

Dalet kündigt die Erweiterung der Medien-Logistikplattform Dalet Flex um neue, essenzielle Features an.

Dalet Flex ist eine Cloud-Plattform, die man für Asset-Management und als Redaktionssystem nutzen kann. Firmen wie Arsenal, Audi, Fox Sports, Sony Pictures, Sky Sports und die National Rugby League nutzen diese Plattform, um ihre Medienassets zu verwalten, OTT-Angebote, Archivierung, Multi-Plattform- und Produktions-Workflows zu organisieren. Das neueste Dalet-Flex-Release bietet erweiterte Sprachunterstützung sowie zusätzliche Tools und Barrierefreiheit, um Inhalte effizienter verwalten, erstellen und bereitstellen zu können, so Dalet.

»Durch Funktionen für mehr Flexibilität und höhere Integrierbarkeit bietet Dalet Flex auch mit dieser neuen Version wieder einen enormen Mehrwert«, erklärt Mathieu Zarouk, Director of Product Marketing von Dalet. »Mit den neuen Features erleichtern wir die Nutzung von Dalet Flex für alle — von der Aufzeichnung der Inhalte bis zur Distribution, Monetarisierung und Archivierung. Speicherkartenverwaltung, die tiefe Integration von Produktions-Tools wie Adobe Premiere Pro sowie die Unterstützung wichtiger Optionen für Barrierefreiheit und verschiedene Sprachen machen Dalet Flex zur branchenweit robustesten Cloud-Native-Plattform für die Verwaltung, Produktion und Bereitstellung von Medien.«

Die neuen Dalet Flex-Funktionen im Überblick

Barrierefreiheit: Die Web Content Accessibility Guidelines wurden in Zusammenarbeit mit Organisationen und Einzelpersonen aus der ganzen Welt entwickelt, um einen gemeinsamen Standard für die Zugänglichkeit von Web-Inhalten zu schaffen. Dalet Flex wird laut Hersteller laufend angepasst, um den Grundsätzen dieser Richtlinien hinsichtlich Wahrnehmbarkeit, Benutzerfreundlichkeit, Verständlichkeit und Robustheit zu entsprechen. Allein in diesem Dalet-Flex-Update hat das Unternehmen nach eigenen Angaben 173 Anpassungen für einen erhöhten Nutzerkomfort vorgenommen. Diese Optimierungen reichen von Farbanpassungen für stärkere Kontraste über Aria-Attribute zur Kennzeichnung interaktiver Komponenten einer Seite bis hin zur Umstrukturierung von HTML-Elementen und -Stilen, so dass gängige Elemente wie Kontrollkästchen leichter zu handhaben sind.

Sprachunterstützung: Die Sprache der Dalet-Flex-Oberfläche lässt sich nun schnell und einfach umschalten, was insbesondere bei mehrsprachigen Belegschaften von Vorteil ist. Falls zusätzliche Sprachen benötigt werden, erhalten die Kunden über ihre regionale Dalet-Vertretung Unterstützung.

Verarbeitung von Kameradaten: In Kombination mit Dalet AmberFin eröffnet Dalet Flex erweiterte Verwaltungsoptionen für Speicherkarten und segmentierte Clips, die eine effizientere und »natürlichere« Verarbeitung ermöglichen. So lassen sich die Inhalte einer kompletten Karte in einem einzigen Vorgang archivieren oder wiederherstellen. Mit Dalet AmberFin plus Dalet Flex können Karteninhalte durchsucht und, bei segmentierten Medien, grundlegende Informationen zu jeder zugehörigen Datei erfasst werden. Durch diese Verwaltungsmöglichkeiten für Speicherkartendaten können die Nutzer ihren Kollegen vor Ort oder am Set Inhalte auf effizientere, sowie organisierte Weise zur Verfügung stellen.