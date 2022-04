Canon Flex Zooms für Kinoproduktionen

Canon stellt mit der Flex-Zoom-Serie Vollformat-Zoomobjektive für professionelle Kinoproduktionen vor.

Canon stellt seine ersten Premium-Vollformat-Zoomobjektive für professionelle Kinoproduktionen vor: die Flex Zoom Serie. Das CN-E 20-50mm T2.4 L F / FP und das CN-E 45-135mm T2.4 L F / FP bieten laut Hersteller eine sehr hohe Qualität für HDR-, 4K- und 8K-Produktionen. Beide Objektive bieten eine konstante hohe Lichtstärke von T2.4 über den gesamten Zoombereich und decken die Brennweiten ab, die bei vielen Produktionen am häufigsten verwendet werden.

Kino-Qualität und Lichtstärke

Die Flex Zoom Serie eignet sich für Vollformat- oder Super 35mm-Kameras und bietet eine sehr gute Abbildungsqualität bei 4K- und 8K-Aufnahmen – von der Bildmitte bis zum Rand, so Canon. Darüber hinaus verfügen beide Objektive über eine 11-Lamellen-Irisblende, die eine attraktive Hintergrundunschärfe und schöne Bokeh-Effekte ermöglicht.

Beide Objektive sind die ersten manuellen Vollformat-Cine-Zoomobjektive von Canon und überzeugen mit einer konstanten Lichtstärke von T2.4 über den gesamten Zoombereich. Aus Sicht des Herstellers decken sie einen interessanten Brennweitenbereich ab – vom Weitwinkel des CN-E 20-50mm T2.4 L F / FP bis zum mittleren Brennweitenbereich des CN-E 45-135mm T2.4 L F / FP, der bei Film- und Kinoproduktionen am häufigsten verwendetet wird.

Die beiden Cine-Zoomobjektive bieten außerdem die gleiche natürliche, warme Farbwiedergabe wie die gesamte Palette der Canon Cinema-Objektive. Das erleichtert die Verwendung verschiedener Objektive bei einer Produktion, ohne die Farbbalance zu beeinträchtigen. Außerdem reduziert das den Bedarf an zeitaufwändigem Grading bei der Postproduktion und gewährleistet die Konsistenz des gesamten Materials.

Effiziente Arbeitsabläufe

Die Flex Zoom Serie ist mit einer Vielzahl von Kommunikationsstandards der Branche kompatibel. Dazu gehören neben der vielseitigen Objektiv-Kamera-Kommunikation des EF Bajonetts auch die Cooke /i Technology und Zeiss eXtended Data für das PL Bajonett. Damit können die Objektivinformationen angezeigt oder aufgezeichnet werden. Mit der EF Kommunikation lassen sich auch Kamerafunktionen wie Aberrationskorrektur und Vignettierungskorrektur mit kompatiblen Cinema EOS Kameras einsetzen. Die Kommunikation über das Bajonett ermöglicht auch den Dual Pixel Fokus-Assistenten, der das manuelle Fokussieren vereinfacht. Das ist beim manuellen Fokussieren besonders nützlich bei der kritischen Fokussierung in 4K-Produktionen mit einer Vollformatkamera.

Benutzerfreundlichkeit

Sowohl das CN-E 20-50mm T2.4 L F / FP als auch das CN-E 45-135mm T2.4 L F / FP sind mit EF– oder PL-Bajonett erhältlich – jeweils über autorisierte Drittanbieter als auch über die Canon Servicezentren umrüstbar – und bieten so umfassende Kompatibilitätsoptionen von Spielfilm- bis hin zu High-End-Kino-Produktionen. Die Flex Zoom Objektive zeichnen sich durch ein einheitliches Design, einheitliche Frontdurchmesser, Zahnradpositionen und Zahnraddrehwinkel sowie eine robuste Bauweise aus. Beide Objektive fügen sich in eine Vielzahl professioneller Aufnahmeumgebungen ein. Fokus-, Zoom- und Blendenwählräder verfügen über Industriestandard-Zahnräder mit einen 0,8 mm Zahnabstand, um den Einsatz von Drittanbieter-Zubehör für die Nachführung zu ermöglichen. Außerdem verfügt das Objektiv über (im Dunkeln) leuchtende metrische und Zoll-Markierungen für eine einfache Bedienung in schlecht beleuchteten Umgebungen. Das hochwertige Design, die hervorragende Optik sowie die Komponenten sind auf Langlebigkeit ausgelegt und ermöglichen einen schnellen und präzisen Betrieb, wobei die robuste Bauweise perfekt für alle Arten von professionellen Filmproduktionen ausgelegt wurde.

Das CN-E 20-50mm T2.4 L F / FP ist voraussichtlich ab Juni 2022 und das CN-E 45-135mm T2.4 L F / FP voraussichtlich ab September 2022 erhältlich, die Objektive haben jeweils einen Nettopreis von 18.900 Euro.

Funktionen im Überblick