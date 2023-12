The Tuner für Vintage Look

The Tuner ist eine variable Linse, die Digitalkameras eine authentische Vintage-Ästhetik verleiht.

The Tuner ist eine variable Linse, die Digitalkameras eine authentische Vintage-Ästhetik verleiht. The Tuner verwandelt Standardobjektive und spiegellose Vollformat-Digitalkameras so, dass sich damit der Vintage-Glas-Look von Super Baltars und Canon K-35s nachahmen lässt – und das in Echtzeit, nicht in der Postproduktion oder mittels anderer aufwändiger Methoden.







Patentierte Vari-Tune-Technologie

The Tuner nutzt die weltweit zum Patent angemeldete Vari-Tune-Technologie. Diese Technologie ermöglicht es, den Look beim Dreh im Stil des 70er- und 80er-Jahre-Kinos zu verändern, ohne hierbei den Fokus zu verlieren. Vari-Tune ist letztlich eine vielseitige Zwischenlinse, mit der Kreative jeden gewünschten Look kreieren können.

»The Tuner«: Funktionsweise

The Tuner funktioniert ähnlich wie ein Zoomobjektiv. Diese optischen Präzisionssysteme verwenden mehrere Elemente, die sich in einer Nocke unterschiedlich bewegen, um bestimmte Aspekte – in der Regel die Brennweite – zu verändern und gleichzeitig den Fokus beizubehalten.

Im Gegensatz zum Detuning nutzt The Tuner ein präzises optisches System, um den Grad der Bildveränderung einzustellen und so jeden gewünschten Look zu simulieren.

Die Vari-Tune-Technologie fungiert als Präzisionsgenerator für Aberrationen und ermöglicht es, bestimmte oder kombinierte Aberrationen in das Objektiv einzubauen, um ein unverwechselbares Bild zu erzeugen. Sphärische Aberrationen dritter und höherer Ordnung sowie subtile chromatische Aberrationen tragen zu dem erwünschten Bloom- und Glow-Effekt in modernen Projekten bei.

Module 8 nutzt Koma, Astigmatismus und andere Aberrationen, um besondere Bildeffekte zu erzeugen. Das L3-Retroscope-Objektiv nutzt beispielsweise den außeraxialen Astigmatismus, der bei alten anamorphotischen Objektiven vorkommt, um auch mit sphärischen Objektiven ein anamorphotisches Gefühl bei flachem 2,4:1-Material zu erzeugen.

Die Adapter sind sehr kompakt, kompatibel mit wirklich jeder spiegellosen Kamera und nutzen einen ausgeklügelten CAM (Computer-Aided Manufacturing) -Mechanismus sowie eine spezielle Elektronikplatine. Module 8 plant, diese Technologie auf andere Produkte auszuweiten.

Keine Nachbearbeitung, keine KI

Auch wenn manche behaupten werden, dass ein einfacher Filter oder Nachbearbeitungstechniken den begehrten Vintage-Look imitieren könnten, übertrifft die überlegene Qualität von Module 8 die KI und die Standardvorlagen von Softwaretools, betont der Distributor AVT Plus. Die authentischen Ergebnisse einer echten manuellen Optik seien unverkennbar.

Module 8 bietet The Tuner L1–L3 für jeweils unter 2.000 Euro an.

Geeignete Kameras und Objektive

Die aktuellen Modelle L1, L2 und L3 sind in zwei Varianten verfügbar: mit einem Sony-E-Mount oder einem Canon-RF-Mount – jeweils kameraseitig.

Auf Objektivseite sind alle Modelle mit einem Canon-EF-Mount gefertigt. Ob weitere Varianten geplant sind, ist derzeit noch offen.

Fazit

Mit der weltweit zum Patent angemeldeten Technologie von Module 8 lassen sich, wie es scheint, eindrucksvolle Ergebnisse im Bereich Kinematografie erzielen. Es ist den Entwicklern offenbar nicht nur gelungen, klassische Objektive nachzubilden, sondern auch die Intensität des Looks manuell kalibrierbar zu machen. Das ist nicht nur ein Schritt nach vorn, sondern eine völlige Innovation.

AVT Plus aus Hamburg ist Distributor für The Tuner in Europa. Bereits das L2-Modul hat den Anbieter aus Hamburg im First-View-Test sehr beeindruckt.