The Tuner von Module 8 für besondere Looks

The Tuner von Module 8 ist ein Cine-Objektivadapter, der variable Looks bietet und die klassische Filmästhetik auf Digitalkameras zurückbringt.

The Tuner ist eine variable Linse, die Digitalkameras eine authentische Vintage-Ästhetik verleiht.

Dank der In-Focus Look Variability lässt sich die Intensität des Looks direkt am Tuner präzise einstellen, ohne dabei die Schärfe zu beeinträchtigen. Der Tuner unterstützt Autofokus und kamerainterne Stabilisierung und ist kompatibel mit EF-zu-E- sowie EF-zu-RF-Verbindungen. Laut Module8 arbeitet der Tuner wie ein Zoomobjektiv, da seine Vari-Tune-Technologie gezielt optische »Unvollkommenheiten« erzeugt.

Durch sphärische und chromatische Aberrationen entstehen sanfte Bloom- und Leuchteffekte, während Effekte wie Koma und Astigmatismus für weiche Bildränder und eine einzigartige Tiefenschärfe sorgen. Das L3 Retroscope-Objektiv beispielsweise simuliert das Off-Axis-Astigmatismus klassischer anamorphotischer Linsen und erzeugt so einen anamorphotischen Look, selbst bei einem 2,35:1-Crop auf sphärischen Objektiven.

Module 8 wurde von Iain Neill und Mike Thomas gegründet. Beide haben ihre Karriere der Entwicklung optischer Produkte für renommierte Unternehmen gewidmet und setzen nun ihre eigene Vision um.

Der L1 Look

Inspiriert von den Super-Baltar-Objektiven, erzeugt der L1-Look die nostalgische Wärme, Romantik und den rauen Realismus klassischer Filme wie »Der Pate«. Bei T/2.3 bietet der L1 Tuner den Charme eines Vintage-Super-Baltars, während bei T/1.4 ein intensiver, traumähnlicher Look entsteht. Die variable Halation (Lichthofbildung) des L1 wird durch gezielte Manipulation sphärischer Aberrationen erreicht und bietet mehr Präzision als ein Diffusionsfilter. Besonders bei kleineren Bildschirmgrößen lässt sich so ein ausgeprägter Vintage-Look erzielen.

Der L2 Look

Der L2 Tuner bietet den perfekten Vintage-Charme für professionelle Kameraleute, die digitale Aufnahmen weicher gestalten und eine klassische Stimmung erzeugen möchten. Die neutrale Position des L2 ermöglicht es, ihn jederzeit an der Kamera zu belassen und den Look individuell anzupassen. Der L2 erzeugt großartige Porträts durch dezente Halation, eine sanfte Abnahme der Feldschärfe und die typischen Seitenreflexe der Original-Objektive. Als preiswerte Alternative zu den teuren K-35-Objektiven ist der L2 ideal für diesen Look.

Der L3 Look

Der L3 Tuner ist der charakteristische Look von Iain A. Neil, Mitbegründer von Module 8, und das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung von Cine-Objektiven. Der L3-Look bietet die markanten astigmatischen Effekte klassischer anamorphotischer Linsen, selbst bei Verwendung sphärischer Optiken. Der L3 simuliert die typische Tiefenschärfe-Ästhetik anamorphotischer Gläser, jedoch ohne störende Flare- oder Bokeh-Effekte. Während sich die meisten Linsentunings auf einfache Halation oder Bildfeldwölbung konzentrieren, erzeugt der L3 komplexe Off-Axis-Charakteristika für ein einmaliges Seherlebnis.

Module 8 Tuner mit PL-Mount

Alle drei Module 8 Tuner sind auch für Objektive mit PL-Mount erhältlich. Damit lassen sich PL-Mount-Objektive an Canon RF- oder Sony E-Mount-Kameras nutzen.

Zuvor waren die Tuner ausschließlich für Canon EF-Objektive konzipiert und unterstützten nur Modelle von Canon, Tamron und Sigma. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Canon EF-Objektive an ausgewählten Sony E-Mount- und Canon RF-Mount-Kameras einzusetzen. Mit der PL-Version können nun professionelle und erschwingliche PL-Objektive von Zeiss, Leitz, Tokina, Sigma und DZO verwendet werden.