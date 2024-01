Arri Trinity Live für Broadcast

Arri bietet mit Trinity Live ein für Broadcast optimiertes Upgrade des Trinity-Kamerastabilisators an.

Arri bringt Trinity Live auf den Markt und stellt damit ein weiteres Tool zur Verfügung, das Broadcast-Anwendungen eine cineastische Ästhetik verleihen kann. Bei Trinity Live handelt es sich nicht um ein eigenständiges Produkt, sondern um eine Upgrade-Option für Trinity Gen.1 – die erste Generation des Kamerastabilisationssystem von Arri, das direkt am Körper getragen wird. Das aus neuer Hardware, Verkabelung und Konnektivität bestehende Upgrade-Kit optimiert das Trinity-Live-System für Live-Produktionen und verbessert seine Funktionalität innerhalb des Arri Multicam Systems sowie bei Broadcast-Anwendungen anderer Anbieter.

Bereits auf der NAB Show in Las Vegas kündigte Arri das Camera Control Panel CCP Live sowie das Tally System Gen.2 an, welche die Broadcast-Möglichkeiten bestehender Arri-Kameras und -Kamerastabilisationssysteme erweitern. Das neue Trinity Live ergänzt diese beiden Produkte und bietet die ideale Möglichkeit, stabilisierte Arri-Kameras nahtlos in Broadcast-Umgebungen mit mehreren Kameras zu integrieren.

Trinity Live erlaubt es, den für Live-Produktionen erforderlichen, kabellosen Video-Link am unteren Ende des Systems zu montieren, statt diesen – wie sonst üblich – an der Kamera zu befestigen. Die Positionierung einer kabellosen Videoverbindung wie dem Vislink-System am unteren Ende des Center Posts bedeutet, dass diese als Gegengewicht beim Ausbalancieren des Rigs verwendet werden kann. Das wiederum reduziert das Gewicht um bis zu vier Kilogramm. Die neue Position führt außerdem zu einem stabileren Funksignal, da die Antenne in einem kleineren Radius rotiert und weniger in der Höhe schwankt als bei der Befestigung direkt hinten an der Kamera.

Verbesserte Konnektivität ist ein Hauptmerkmal des Trinity-Live-Upgrades. Vier neue 4G-Video-Schnittstellen sowie eine abgeschirmte 10-Gbit-Ethernet-Leitung ermöglichen die neue Position des kabellosen Video-Links. Die Anschlüsse für diese neuen Videoleitungen erfordern einen komplett neuen Center Post, eine Post-Verbindung, eine Top-Stage-Anschlussbox sowie einen Kabelbaum – all diese Elemente sind im Upgrade-Kit enthalten.

Insgesamt bietet Trinity Live nun fünf 4G-Schnittstellen. Die vier neuen speisen den kabellosen Video-Link mit bis zu vier Quad-Link-Signalen (4x 3G) oder mit zwei Videoleitungen, wenn Dual SDI (2x 6G) benötigt wird. Die fünfte Videoleitung dient als Playback-Kanal, über den Operatoren das Programmbild auf einem zweiten Monitor, der via Funk vom Ü-Wagen zum Trinity Live übertragen wird, sehen können. Die zusätzliche interne 10-Gbit-Ethernet-Leitung ermöglicht die vollständige Kamerasteuerung und -kommunikation aus dem Ü-Wagen.

Curt O. Schaller, Product Manager Camera Stabilizer Systems bei Arri, betont: »Wir bei Arri wollen den Return on Investment unserer Kunden maximieren. Deshalb freuen wir uns sehr, dass das Trinity-Live-Upgrade die Lebensdauer und Funktionalität des Trinity Gen.1 verlängert. Operatoren, die mit Trinity Live in die Broadcast-Welt expandieren wollen, aber noch kein Trinity Gen.1 besitzen, können ein gebrauchtes Rig im Rahmen des Arri Certified-Pre-Owned-Programms erwerben. Sie können aber auch anderswo erhältliches, gebrauchtes Equipment vor dem Kauf zu einem lokalen Arri-Servicecenter bringen, und wir prüfen, ob es in einem ausreichend guten Zustand für das Upgrade ist.«

Darüber hinaus sind für Trinity-Live-Anwendungen zwei weitere Trinity-Upgrade-Optionen erhältlich. So ermöglicht das Arri Master Grip Trinity die gleichzeitige Steuerung eines Zoomobjektivs und der Tilt-Achse des Stabilisators über einen gemeinsamen LBUS-Controller. Mit dem 24-V-Upgrade für Trinity Live stellt das System eine zuverlässige 24-V-Kameraversorgung bereit, wenn eine Alexa Mini LF, eine Alexa 35 oder eine Sony Venice eingesetzt werden soll. Trinity-Gen.1-Rigs, die bereits auf 24 V aufgerüstet wurden, müssen im Rahmen einer Trinity-Live-Umrüstung mit dem neuen 24-V-Upgrade ausgestattet werden.

Die Trinity-Live-, Master-Grip-Trinity- und 24-V-Upgrades können ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen dazu gibt es unter Arri.com/Trinity-live.