Arri: Neues Tally und CCP für Artemis und Trinity

Für die Kamera-Stabilisierungssysteme Trinity und Artemis bietet Arri ein neues, aufrüstbares Tally-System für Live-Übertragungen an.

Um die Trinity- und Artemis-Stabilisatoren aus dem eigenen Portfolio für Live-Übertragungen mit mehreren Kameras zu optimieren, stellt Arri das Tally System Gen.2 sowie das Camera Control Panel CCP Live.

Artemis und Trinity werden nicht nur beim Dreh von Spielfilmen und Serien verwendet, sondern häufig auch bei Live-Übertragungen von Sportveranstaltungen, Talk- und Gameshows sowie Events. Bei solchen Studioaufnahmen und Außenübertragungen, werden die Kameras häufig von Regien oder von Ü-Wagen aus gesteuert und bei Live-Produktionen eingesetzt. Um das zu vereinfachen und verbessern hat Arri das neue Arri Tally System Gen.2 entwickelt. Es bringt Tally-Workflows in das digitale Zeitalter, erklärt Arri.

Eine weitere Neuerung für Artemis und Trinity ist das Arri Camera Control Panel CCP Live, das Anwendern einen zusätzlichen Monitorausgang und eine Tally-Schnittstelle bietet.

Die beiden neuen Produkte sind laut Arri mit aktuellen und früheren Generationen von Artemis und Trinity kompatibel, unabhängig davon, ob sie als Teil des Arri Multicam Systems oder als Mehrkamera-Setup von anderen Anbietern verwendet werden.

Curt Schaller, Product Manager Camera Stabilizer Systems bei Arri, erklärt: »Wir freuen uns sehr, das neue Tally System Gen.2 und CCP Live an unserem Stand während der NAB präsentieren zu können. Beide Produkte untermauern unseren Anspruch, der Broadcast-Welt die cineastische Anmutung und robuste Funktionalität von Arri zu bringen. Sie ermöglichen eine schnellere und bessere Integration von Arri-Satbilizer-Produkten in Broadcast-Workflows und machen die Trinity- und Artemis-Stabilisatoren für noch mehr Produktionen verfügbar. Außerdem entwickeln sie das Arri-MulticamäSystem weiter und gewährleisten zugleich eine flexible Kompatibilität zu Produkten anderen Anbieter.«

Arri Tally System Gen.2

Werden Artemis und Trinity in Live-Umgebungen mit mehreren Kameras eingesetzt, benötigen sie wie herkömmliche Broadcast-Kameras ein Tally-System.

Das Arri Tally System Gen.2 besteht aus zwei Komponenten: dem Host-Modul, das üblicherweise unter dem Objektiv montiert wird und für die Darsteller sichtbar ist, und dem Client-Modul, das auf dem Monitor der Kameraperson montiert wird. Ein Tally-Trigger ist erforderlich, um das rote Licht des Host-Moduls einzuschalten, das wiederum sofort das rote Licht des Client-Moduls einschaltet.

Vielseitigkeit ist ein Hauptmerkmal des Tally System Gen.2, da es mit drei verschiedenen Trigger-Techniken arbeitet. Die erste ist der klassische Trigger, bei dem eine Fotozelle die integrierte Tally-LED an der Kamera erkennt; die zweite ist der Anschluss eines speziellen Kabels an die Kamera, so dass diese direkt mit dem Tally-Host-Modul kommunizieren kann; die dritte ist der Tally-Out vom neuen Arri CCP Live, wenn Alexa-Mini-, Amira- oder Amira-Live-Kameras als Teil des Arri-Multicam-Systems verwendet werden. Da das System digital aufgesetzt ist, lässt es sich auch an künftige Trigger-Techniken anpassen.

Frühere analoge Tally-Systeme waren von der Helligkeit des Tally-LED-Lichts an der Kamera abhängig. Diese war variabel und konnte mit der Zeit nachlassen. Verschiedene Kameras in einem Multikamera-Setup können daher Tally-Lichter mit unterschiedlichen Helligkeitsstufen anzeigen, was für Bediener und Darsteller verwirrend sein kann. Das Tally System Gen.2 löst dieses Problem, indem es unabhängig von den unterschiedlichen Helligkeiten der Tally-LEDs zwischen verschiedenen Kameras eine völlig identische Helligkeit liefert.

Arri CCP Live

Arris neues CCP Live basiert auf dem CCP-1 und wurde speziell für Live-Produktionen mit mehreren Kameras entwickelt. Beide Panels werden mit dem Sucher-Anschluss einer Alexa Mini, Amira oder Amira Live verbunden und fungieren als Steuergerät, wenn der Sucher nicht verwendet wird. Vorn sieht das CCP Live genauso aus wie das CCP-1. Die Unterschiede befinden sich auf der Rückseite. Dort verfügt das CCP Live über einen zusätzlichen SDI-Videoausgang und eine Tally-Out-Schnittstelle.

Immer mehr Multikameraproduktionen setzen einerseits auf den Cine-Look der Arri-Kameras, sowie andererseits auf Beweglichkeit und Funktionalität der Kamera-Stabilisierungssysteme von Arri. Wenn solche Produktionen in UHD mit 50/60 fps mit der Alexa Mini, Amira oder Amira Live aufgezeichnet werden, dienen beide SDI-Ausgänge der Kamera der Videozufuhr zum Ü-Wagen oder Kontrollraum. Für den Monitor der Kameraperson bleibt also kein weiteres Ausgangssignal übrig. Das CCP Live löst dieses Problem, indem es einen dritten SDI-Ausgang bereitstellt. Dieser kann für einen weiteren Monitor — zum Beispiel auf dem Rig des Operators oder eines Focus Pullers — verwendet werden.

Außerdem bietet das CCP Live eine Tally-Out-Schnittstelle, die sich ideal mit dem Arri Tally System Gen.2 kombinieren lässt. So kann das kompakte Host-Modul direkt unter dem Objektiv montiert werden, was zu einer schlanken, übersichtlichen Kamerakonfiguration führt. Darüber hinaus gestattet das CCP Live dem Ü-Techniker einen schnellen, einfachen Zugriff auf das Kameramenü.