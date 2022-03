Seagate und EVS kooperieren

Seagate und EVS vereinfachen es den Anwendern, das Material von Multi-Kamera-Produktionen zu speichern und zu transportieren.

Bei der neuen Zusammenarbeit zwischen Seagate und EVS geht es darum, es den Anwendern in Medienunternehmen zu ermöglichen, ihre großen Datenvolumina schnell und einfach auslagern, speichern und transportieren zu können. Wer seine Multi-Kamera-(Live)-Produktion mit LiveCeption Signature von EVS realisiert hat und das im EVS-System gespeicherte Material auslagern, an die Postproduktion weitergeben oder archivieren will, der kann das künftig problemlos mit Lyve Mobile Lösungen von Seagate erledigen.

Schwerpunkt der EVS-Lösung sind schließlich Live-Shows, bei denen es auf schnellen Turnaround ankommt — und dementsprechend kann und soll das Material nicht ewig das EVS-System blockieren, damit man es schnell wieder für die nächste Produktion nutzen kann. Hier setzt die Kooperation zwischen EVS und Seagate an: Das Lyve-Mobile-Angebot von Seagate zielt schließlich ohnehin eher dahin, Multi-Kamera-Inhalte und deren Metadaten in die Postproduktion oder ins Archiv zu transportieren. Die Leistungsfähigkeit und Sicherheit der Lyve-Mobile-Lösungen von Seagate wurde speziell hierfür entwickelt, eine mobile Lösung für große Datenvolumina für die Medienbranche anbieten zu können: von der Datenerfassung, Archivierung und Kopie bis hin zu den Zugriffsanforderungen für die Produktion und Postproduktion am Set oder vor Ort, bei denen die Einhaltung von Datenrichtlinien und Sicherheitsanforderungen im Vordergrund stehen.

»Die volle Wertschöpfung eines digitalen Workflows erfordert Technologien, die in der Lage sind, die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit und für das richtige Publikum zu liefern, ohne dass in irgendeiner Phase Kompromisse bei der Qualität eingegangen werden müssen. Die heutigen M&E-Unternehmen müssen neue Datenmanagement-Strategien implementieren, die ein größeres Datenvolumen — etwa UHD, mehrere Kameras — bewältigen können und gleichzeitig einen reibungslosen Ablauf ihres Workflows ermöglichen«, sagt Melyssa Banda, Vice President für Lyve Mobile Solutions von Seagate. »Das Hinzufügen von Lyve Mobile zu den EVS-Live-Produktionslösungen trägt den sich entwickelnden Anforderungen der Branche Rechnung und gibt Unternehmen die Möglichkeit, die neuesten innovativen Speichertechnologien zu nutzen.«

»Angesichts der großen Anzahl von Multi-Kamera-Produktionen, die aufgezeichnet werden, und das unter Verwendung höherer Auflösungen, sind die Kunden zunehmend mit Bandbreitenbeschränkungen konfrontiert«, sagt Laurent Petit, SVP Products & Solutions bei EVS. »Die Verwendung des Lyve Mobile Service von Seagate mit der LiveCeption-Signature-Lösung von EVS ermöglicht unseren Kunden eine sichere und effizientere Übertragung von Inhalten«, fügt er abschließend hinzu: »Das Feedback, das wir von frühen Anwendern erhalten haben, ist sehr vielversprechend.«