DoPchoice: Mehr Zubehör für LED-Leuchten

Für LED-Leuchten der Hersteller Aputure, Astera, Rotolight und Velvet bietet DoPchoice jetzt optimal passende Softboxen und andere Lichtgestaltungsmittel an.

LED-Leuchten haben sich mittlerweile auf breiter Basis durchgesetzt ( Beispielproduktionen ) und nun beginnt die weitere Verfeinerung der Lichtgestaltung mit diesen Leuchten. So hat DoPchoice etwa schon maßgeschneidertes Leuchtenzubehör für den Orbiter von Arri entwickelt ( Meldung ) und stellt nun auch Schlag auf Schlag Neuheiten für Leuchten von Aputure, Astera, Rotolight und Velvet vor.

Aputure LS600D

DoPchoice bietet jetzt Zubehör für die Lichtgestaltung mit dem neu auf den Markt gebrachten LED-Scheinwerfer LS600D (Meldung) von Aputure an. Als Ergänzung zu diesem Tageslicht-Punktstrahler hat DoPchoice zwei neue Snapbag-Softboxen entwickelt, die direkt auf die Bowens-Halterung des Scheinwerfers passen, sowie auf eine Doppelhalterung, die es ermöglicht, ein Pärchen aus LS600Ds zu bestücken. Das Snapbag Medium SBRRM ist für die einfache und komfortable Montage an der runden Bowens-Halterung des Scheinwerfers entwickelt. Er bietet alle Vorteile eines Medium Snapbags, so etwa die rechteckige Bauweise, das sich dadurch simpel und blitzschnell aufklappen lässt und sich dann per Rabbit-Rounder-Montagesystem befestigen lässt. Bei diesem Snapbag wird in der Mitte ein pyramidenförmiger Baffle eingenäht, der eine noch gleichmäßigere Ausleuchtung erreicht. Für zusätzliche Weichheit wird ein abnehmbares Diffusionspanel mitgeliefert. Für eine gezieltere Lichtrichtung sind wahlweise 30°- oder 40°-Snapgrids erhältlich, die per Klettverschluss an der Snapbag-Front befestigt werden. Für alle, die eine achteckige Softbox bevorzugen, stellt DoPchoice jetzt eine Bowens-Mount-Version der beliebten Octa 5 her (SBRRO5), die somit ebenfalls optimal für den LS600D geeignet ist. Diese Softbox bietet werkzeuglosen, schnellen Auf- und Abbau. Die Octa kann offen verwendet werden, so dass ihr Silber-Lining zum Vorschein kommt, aber sie kann auch mit dem mitgelieferten Frontdiffusionspanel bedeckt werden. Ein 40-Grad-Snapgrid kann ogtional hinzugefügt werden, wenn eine stärkere Richtwirkung gewünscht ist. Zudem hat DoPchoice eine spezielle SRADA-Halterung entwickelt, die es ermöglicht, zwei Aputure 600Ds oder 300D IIs gleichzeitig mit einer Softbox nutzen zu können. Mit einer speziell entwickelten Platte werden die beiden Aputure-Scheinwerfer parallel nebeneinander mit ausgerichteten Frontlinsen montiert. An der Platte ist das Rabbit-Ears-Montagesystem angebracht. Der Aufbau dauert nur wenige Augenblicke und dann kann man mit praktisch allen DoPchoice-Snapbags arbeiten, die mit Rabbit-Ears montiert werden können. Astera Helios und Titan

Auch für Leuchten von Astera hat DoPchoice zwei perfekt passende neue Snapbags vorgestellt. Sie passen an die LED-Röhrenleuchten Helios und Titan von Astera und sollen maximale Kontrolle für die Lichtgestaltung mit diesen Leuchten ermöglichen. Die Softboxen von DoPchoice können den Output intensivieren, bringen einen einstellbarer Beam Spread, erleichtern das Einpacken und fungieren als einfaches Schienensystem.

Die Single Tube Snapbags sind prinzipiell gleich konstruiert, aber jeweils angepasst an die Abmessungen, denn die Titan-Röhre, ist mit 42 mm Durchmesser und 1.035 mm Länge fast doppelt so lang ist wie die Helios-Röhre. Man kann die Astera-Röhren einfach aus ihren Taschen nehmen und direkt in die schlanke Snapbag stecken und dort mit Klettbändern sichern. Ein Bedienfenster des Snapbags ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf das Astera-Bedienfeld.

Zu den Funktionen von DoPchoice gehört ein spezielles Innenleben aus Metallgewebe, das in Kombination mit dem faltbaren Design das Licht intensivieren und die Ausleuchtung um 80% mehr erhöhen kann als eine »nackte« Röhre allein. Außerdem kann die Softbox die Streuung des Lichtstrahls verändern: Der Benutzer stellt einfach die Öffnung des Snapbags über zwei Klettbänder ein, bis das Licht wie gewünscht fokussiert und gewinkelt ist. Es besteht auch die Möglichkeit, mit der offenen Snapbag-Seite einen härteren Lichteffekt zu erzielen oder eine weichere Ausleuchtung zu wählen, indem das mitgelieferte Magic Cloth Diffusionspanel angebracht wird. Einzigartig an den Helios- und Titan-Snapbags ist auch das sichere und intuitive Befestigungssystem. Auf der Rückseite des Snapbags befindet sich eine Schiene im Airline-Stil, die mit dem Track Pin verbunden wird. Der Track Pin rastet in der gewünschten Position ein und zieht sich fest, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Der Kopf des Track Pins passt auf Standard-Goboköpfe, Klemmen oder andere Set-Hardware für eine einfache Positionierung des Geräts zusammen mit dem Snapbag. Ebenfalls auf der Rückseite befindet sich ein Fenster mit einer Klettverschlussklappe. Öffnet man die Klappe, sieht man das Display des Astera-Bedienfeldes und den Netzstecker der Röhre. Die Demontage ist ein Kinderspiel. Helios und Titan Snapbags lassen sich wieder in die Tasche packen, komplett mit der Astera-Leuchte an ihrem Platz — bereit, den nächsten Ort zu beleuchten.

Rotolight Titan X1