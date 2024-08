Klotz Patchfeld für 12G UHD

Neue Klotz 12G UHD/4K-taugliche BNC Video Patch- und Anschlussfelder in Broadcast Qualität.

Klotz AIS erweitert sein Sortiment um hochwertige BNC Video Patch- und Anschlussfelder für den professionellen Broadcast-Einsatz, geeignet zur Übertragung von 12G UHD/4K Video-Signalen nach SMPTE ST2082-1-Standard. Ebenso können hochauflösende 3G oder 1,5G-Signale sowie analoge Video-Signale mit der neuen Klotz VIP..UHD-Reihe weitergeleitet werden.

Erhältlich sind die neuen UHD Video-Anschlussfelder in 10 verschiedenen Varianten, jeweils mit 20 oder 24 voll isolierten 75 Ohm Klotz BNC UHD/4K-Einbaubuchsen in Schwarz. Alternativ verfügbar auch mit isolierten Damar & Hagen BNCpro-Gerätekupplungen, hier stehen vier Farben zur Auswahl. Diese Einbaubuchsen oder Gerätekupplungen sind auch bekannt als BNC Bulkhead-Adapter oder »Back-to-Back BNC-Buchse«.

Der Klotz UHD BNC-Steckverbinder ist wie der BNCpro vollständig kompatibel zu allen marktüblichen BNCs und liefert eine hervorragende Performance bei UHD/4K Video-Anwendungen. Die Steckverbinder wurden im Klotz AIS-Werk auf Einhaltung der elektrischen Werte bis 20 GHz überprüft. Vor Auslieferung an den Kunden werden im Rahmen der Qualitätskontrolle alle Anschlussfelder auf korrekte Funktion getestet.

Gefertigt werden diese ultraleichten, dabei aber superrobusten 1 HE UHD Video-Anschlussfelder aus pulverbeschichtetem Aluminiumstrangprofil. Diese äußerst verwindungssteife Konstruktion eignet sich ideal für den harten Einsatz im Studio oder »on the road and stage«. Auf der Front kann der selbstklebende Beschriftungsstreifen von Klotz angebracht werden, eine Aussparung am oberen Rand des Panels erleichtert eine exakte Positionierung und sorgt damit für ein sauberes Erscheinungsbild. An der Rückseite befindet sich der vormontierte, leicht gekröpfte Abbindebügel aus rostfreiem Stahl, der eine einfache Zugentlastung und Ordnung der Kabel ermöglicht. Dieser Abbindebügel kann im Bedarfsfall leicht demontiert werden.

Die neuen UHD Video Anschlussfelder bieten »Made in Germany« Broadcast Qualität by Klotz.