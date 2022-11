Klotz: MIS jetzt auch mit 12-Kanal-Raster

Das Modular Interface System von Klotz bietet nun auch ein 12-Kanal-Raster.

Das Modular Interface System (MIS) von Klotz ist seit vielen Jahren im Markt erfolgreich. Die bauliche Grundlage des MIS sind robuste 19-Zoll-Modulrahmen.

Auf einer Breite von 19 Zoll (84 TE) können verschiedene, einzelne MIS-Module mit einer Höhe von jeweils 2 HE nach Belieben und jeweiligem Bedarf und Einsatzzweck sowohl an der Vorderseite als auch an der Rückseite montiert werden.

Besonders auf Wunsch von Klotz-Kunden aus dem Theater- und Veranstaltungsbereich hat das Unternehmen MIS nun um zwei praktische Features erweitert.

Die neuen Gehäuse mit einer Bautiefe von 350 mm bieten ab sofort eine Möglichkeit, die hochwertigen Klotz- & Lundahl-Trafo-Split-Module auch mittig zu montieren. Dies erleichtert die interne Verkabelung und spart zudem Platz auf Vorder- und Rückseite des Gehäuses ein. Somit kann die Gesamthöhe des Systems reduziert werden – das bedeutet mehr Freiraum im Rack.

Zusätzlich zum etablierten 16-Kanal-Raster für XLR-Steckverbinder (4x 21 TE Modul) kann ab sofort auch ein 12-Kanal-Raster (3x 28 TE Modul) realisiert werden. Dadurch steht nun pro XLR-Steckverbinder mehr Platz für Handling und die Beschriftung zur Verfügung.

Schnell, flexibel und kinderleicht im Handling – gerade bei professioneller Bühnenverkabelung, wo Zeit gleich Geld bedeutet, ein ganz klarer Vorteil!