Nachhaltigkeit mit Salt-E Dog

Salt-E Dog ist eine 9-kWh-Batterie auf Natriumchemie-Basis, gedacht für den Einsatz bei Filmproduktionen.

Salt-E Dog steht für eine nachhaltige Technologie und bietet eine bahnbrechende Lösung für traditionelle Stromquellen.

Die 9-kWh-Batterie nutzt Natriumchemie und liefert eine konstante, zuverlässige Leistung, die sauberer und umweltfreundlicher ist als fossile Brennstoffe oder Lithiumgeneratoren. Salt-E Dog ist geräuschlos und umweltfreundlich und hilft Produktionen dabei, ihre Nachhaltigkeitsversprechen zu erfüllen und Qualitätsstandards ohne Kompromisse einzuhalten.

»Da Nachhaltigkeit und die Reduzierung von CO2-Emissionen in der Unterhaltungsindustrie immer wichtiger werden, ist Anton/Bauer bestrebt, bei der Minimierung der Umweltauswirkungen eine Vorreiterrolle zu übernehmen«, sagte Andrew Hutton, Head of Products bei Anton/Bauer. »Salt-E Dog bietet Film- und Fernsehproduktionen eine gute Möglichkeit, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und gleichzeitig eine sicherere und effizientere Alternative zu fossilen Brennstoffen oder herkömmlichen Batterien zu bieten.«

Mit seiner IP55-Einstufung ist Salt-E Dog für jedes Wetter geeignet. Er entspricht der IP-Einstufung der meisten Kraftstoffgeneratoren und übertrifft die meisten Lithium-Lösungen, um zuverlässige wetterfeste Energie zu liefern.

Mit dem 7-Zoll-Display lässt sich der Stromverbrauch planen. Der Touchscreen zeigt die Kapazität in Echtzeit und auch die Zeit bis zur vollständigen Aufladung in Stunden und Minuten an und bietet zudem Zugriff auf die Systemeinstellungen.

Die Natriumzelle ist zu 100 % recycelbar.