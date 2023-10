TSL: Nachhaltigkeit durch besseres Power Management

Wie man mit einer gezielten Steuerung und Überwachung der Stromversorgung Nachhaltigkeit fördern kann, erklärt Rob Adams von TSL im Video.

InSite ist eine hochflexible, virtualisierte und konfigurierbare Lösung von TSL für das Infrastrukturmanagement, mit der sich alle Aspekte eines Anlagennetzes von einem zentralen Punkt aus überwachen lassen.

Mit web-basierten Echtzeit-Dashboards, Alarmmeldungen per E-Mail oder SMS und detaillierten Berichten stellt InSite eine Verbindung zu IP-Geräten her und übermittelt die über SNMP oder Modbus verfügbaren Status-, Kontroll- und Alarmparameter. Alle Daten werden in einer Datenbank für historische Berichte und Trending-Informationen gespeichert.

InSite kann dabei ganz konkret auch den Stromverbrauch von Hardware-Komponenten eines Broadcasters oder eines Data Centers im Remote-Betrieb ermitteln, anzeigen und auch andere wichtige Kennzahlen liefern, Nachhaltigkeitskriterien melden aber auch die Rechnungsstellung und komplette Remote-Steuerung ermöglichen.







TSL betont: »Energie ist für unseren Betrieb von entscheidender Bedeutung. In der Rundfunk- und Fernsehbranche konzentriert man sich oft auf die Bandbreite, die Videoauflösung oder die neueste Ausrüstung. Viel Zeit und Geld wird für Automatisierungssysteme, Steuerungssysteme und Routing-Switcher aufgewendet, aber die Grundlagen, wie die Stromversorgung, werden oft übersehen. Wenn jedoch die Stromversorgung in einem Betriebssystemen ausfällt, kann dies einen katastrophalen Signalverlust bedeuten. Redundante Systeme oder Generatoren können zwar eine Zeit lang ausreichen, aber Software und intelligente Stromversorgungslösungen bieten ein viel umfassenderes Instrument.«

Genau hier setzt InSite an und bietet einen ganzheitlichen Ansatz für ein besseres Power Management: