Medialoopster: Innovationen im Bereich Media Asset Management

Medialoopster stellt zur IBC innovative Entwicklungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Remote Work und All-in-One-Lösungen vor.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Messeauftritts von Medialoopster stehen Funktionen, die die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit in der Content-Erstellung verbessern sollen. Medialoopster setzt dabei verstärkt auf die Integration und Entwicklung eigener KI-Technologien sowie die Zusammenarbeit mit führenden KI-Anbietern.

IMPA: Der »Intelligente Medienproduktionsassistent«

Eine der herausragenden Innovationen ist der »Intelligente Medienproduktionsassistent« (IMPA) von Nachtblau. Diese KI-Anwendung ermöglicht eine drastische Beschleunigung und Optimierung der Videoproduktion durch eine Content-basierte KI-Analyse. Zum ersten Mal ist es möglich, Videosequenzen durch die Eingabe vollständiger Sätze in natürlicher Sprache zu suchen und auszuwählen. IMPA analysiert Transkripte und schlägt passende Videosequenzen für jeden Satz vor, die dann direkt in die Timeline für einen Rohschnitt übertragen werden können. Diese Funktion verspricht die Arbeitslast der Redakteure in der Postproduktion signifikant zu reduzieren und ihre Effizienz um bis zu 20 % zu steigern.

»Wir freuen uns, auf der IBC 2024 unsere wegweisenden Fortschritte im Bereich Media Asset Management zu präsentieren«, sagte Marc Jonas, Geschäftsführer von Nachtblau. »Unsere Investitionen in KI-Entwicklungen haben zu einer bahnbrechenden Technologie geführt, die die Effizienz und Produktivität in der Videoproduktion auf ein neues Niveau hebt. Mit IMPA bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Content-Produktion aktiv zu unterstützen und ihren Video-Output signifikant zu steigern.«

Der »Smart Publisher«: KI-gestützte Videoproduktion für Social Media

Zusätzlich zu IMPA stellt Nachtblau den »Smart Publisher« vor – eine KI-Anwendung, die mit nur einem Klick eine kürzere Version eines fertigen Videos für Social Media erstellt. Basierend auf dem Originalinhalt generiert der »Smart Publisher« neue Texte, übersetzt diese, wählt passende Videoausschnitte aus, nutzt eine synthetische Voice-Over und führt intelligentes Auto-Cropping durch. Innerhalb von Sekunden ist das Video bereit zur Veröffentlichung – und das alles automatisch generiert durch KI.

Medialoopster 7: Die nächste Generation des Media Asset Management

Ein weiteres Highlight ist die Einführung von Medialoopster 7, der neuesten Version des Media Asset Management Systems. Diese Version bietet spannende neue Funktionen und Verbesserungen, die die Arbeit mit Videoinhalten noch einfacher und effizienter machen.

Forschungsprojekt GEISST

Medialoopster präsentiert außerdem das Forschungsprojekt GEISST, ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie und dem Institut für Digitale Ethik der Hochschule der Medien Stuttgart. GEISST entwickelt einen Generator für emotional anpassbare synthetische Stimmen, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.