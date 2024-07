EVS kündigt Via Media Asset Plattform an

Via Map Version 1.0 ist eine Media Asset Plattform, die alle Lösungen von EVS unter einem Dach vereinen soll.

Mike Shore beschreibt Via Map so: »Mit der Einführung von Via Map verwirklicht EVS seine Vision eines Premium-Live-Ökosystems, in dem alle unsere Lösungen konvergieren und eng miteinander integriert sind, um Abläufe zu rationalisieren, die Vorteile der besten Integrationen von Drittanbietern voll auszuschöpfen und den Wert der Inhalte zu maximieren.«

Konkret können Nutzer über eine intuitive HTML5-Webschnittstelle auf die Kern- und Kreativanwendungen von Via Map zugreifen, die jeweils auf eine bestimmte Funktion wie Baseband-Ingest, Datei-Import, erweiterte Bearbeitung, Anreicherung und Verwaltung von Metadaten, Archivierung und mehr abgestimmt sind.

»Da wir in der Regel die ersten sind, die mit den Inhalten in Berührung kommen, haben wir eine einzigartige Position, um eine End-to-End-Lösung zu entwickeln«, so Mike Shore, EVS SVP Asset Management Solutions.

Via Map und Media Hub

Die Integration der EVS-Lösung MediaHub mit Via Map verbindet nahtlos die Live-Produktion mit der Verteilung und Monetarisierung von Inhalten. Diese Integration ermöglicht es Inhalteigentümern, ihren Wert zu maximieren, indem sie Rechteinhabern, Partnern oder Teams an verschiedenen Standorten Zugang zu einem Portal für On-Demand-Inhalte bieten.







Via Map und LiveCeption

Via Map ermöglicht zusammen mit LiveCeption die Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen Live-Produktions- und Postproduktionsteams. Mehrere Operatoren und Redakteure können gleichzeitig an derselben Produktion arbeiten, Inhalte während der Aufzeichnung durchsuchen und bearbeiten sowie relevante Segmente sofort auslagern, z.B. für soziale Medien. Die Plattform verbindet Produktionsteams unabhängig vom Standort und beschleunigt die Vorbereitung und Bereitstellung von Medieninhalten.

Via Map nutzt auch die flexiblen MediaInfra-Lösungen von EVS, die es den Kunden ermöglichen, die Vorteile eines IP-basierten Backbones im Live-Video-Betrieb durch fortschrittliches Routing, Monitoring, Orchestrierung und Medienverarbeitungsabläufe voll auszuschöpfen. In Verbindung mit Cerebrum ermöglicht Via Map beispielsweise Router-Kontroll- und Automatisierungsfunktionen.