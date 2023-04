Media Asset Management für Football Club

Die Las Vegas Raiders entschieden sich für die Vidispine Next-Gen MAM-Lösung von Arvato Systems.

Sozusagen in der Heimatstadt der NABShow, ist nun auch die MAM-Lösung Vidispine von Arvato Systems zuhause — und zwar nicht nur in Form eines kurzen Gastspiels während der Messe, sondern dauerhaft: Die Las Vegas Raiders, ein erfolgreiches Team der US-Amerikanischen National Football League (NFL), haben sich für Vidispine entschieden.

Das Videoteam der NFL-Profimannschaft nutzt zukünftig als Media Asset Management (MAM) die Vidispine-Lösungen von Arvato Systems, um die Abläufe bei der Nutzung von Medieninhalten zu optimieren und die Möglichkeit zu haben, ihre Workflows cloud-basiert aufsetzen zu können. Außerdem sollen zukünftig weitere Medienservices auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) integriert werden können.

Das Silver & Black-Productions-Team der Las Vegas Raiders produziert und archiviert eine Vielzahl von Medieninhalten.

Die Palette reicht von Spielmaterial über Spielerreportagen bis hin zu historischen Dokumentationen — die über Rundfunk-, Stadion-, Digital- und Social-Media-Plattformen verbreitet werden. Zur Verwaltung dieser Inhalte waren die Raiders auf der Suche nach einem modernen, flexiblen und Cloud-nativen API-basierten System, das benutzerdefinierte Workflows und Integrationen zur Beschleunigung von Arbeitsabläufen ermöglicht. Außerdem sollte es sich problemlos in andere Anwendungen der Medienproduktion wie Quality Control (QC), Ingest/Playout, Archivierung sowie – ganz wichtig – in die Next Gen Stats-Anwendung der NFL integrieren lassen.

Zudem musste das neue MAM der Las Vegas Raiders die Implementierung des Production Asset Management (PAM) Tools «Helmut« für Adobe Premiere ermöglichen, das von Arvato Systems‘ Partnerunternehmen MoovIT stammt. Weitere Anforderungen waren beispielsweise AWS-Cloud-Funktionen für die On-Premises- oder Hybrid-Bereitstellung (Arvato Systems ist ein langjähriger AWS-Partner) sowie die Möglichkeit künftiger Integration von KI-Mediendiensten wie Gesichtserkennung.

»Als wir unsere Hauptanforderungen und die Möglichkeiten des Vidispine-Portfolios betrachteten, war die Wahl klar«, so Brad Phinney, Vice President Media & Entertainment, Las Vegas Raiders.

»Das Vidispine-System erfüllt alles, was wir heute brauchen, ist aber auch für künftige Entwicklungen und Funktionen gerüstet. Die Zusammenarbeit mit einem Anbieter, der Erfahrung mit den Anforderungen von Sportmedien und speziell der NFL hat, war ein großer Pluspunkt.«

Kurt Krinke, Vice President North America Sales für das Vidispine-Portfolio, ergänzt: »Wir freuen uns sehr, dass sich die Raiders für unsere Lösung entschieden haben. Uns alle macht das wirklich stolz und wir freuen uns darauf, eine langfristige Beziehung mit dem Team aufzubauen und dieses Projekt zu einem Erfolg zu machen.«