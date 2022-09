Cloud und All in One bei Medialoopster

Nachtblau rückt bei der Videoplattform Medialoopster die Themen AI, Remote Work und Kollaboration in den Mittelpunkt.

Am Nachtblau/Medialoopster IBC-Stand dreht sich dieses Jahr wieder alles darum, wie die Prozesse in der professionellen Videoproduktion noch schneller und noch einfacher ablaufen können. Nachtblau zeigt die gesamte Palette an Funktionen, Apps und Lösungen, die mit Medialoopster für einen perfekten Video-Workflow genutzt werden können.

Speziell für den Video- und Audiobereich entwickelt Nachtblau KI-Anwendungen, um wiederkehrende Aufgaben und Abläufe in der Video-Produktion zu automatisieren und zu beschleunigen, etwa Speech-to-text, Texterkennung, Übersetzung, Untertitel und Voice-over sowie Gesichts- und Objekterkennung.

Interessant sind auch die neuen Medialoopster Features für Remote Work. Videoprojekte können nun auch im Homeoffice und überall in der Welt erstellt und bearbeitet werden. Die Grundlage bildet dabei immer das Media Asset Management Medialoopster, das ein neues Level an Intelligenz, Flexibilität und Kosteneffizienz ermöglicht, so der Anbieter.

Cloud-basierte Kollaboration mit Collaboo

Collaboo ist eine cloud-basierte Plattform für Echtzeit-Zugriff und schnellen Austausch von Inhalten bei Medienproduktionen. Direkt aus dem MAM-System Medialoopster heraus ermöglicht Collaboo die selektive Veröffentlichung von Bildern und Video-Assets zum kollaborativen Arbeiten. Beteiligte von überall können in Collaboo an einem Videoprojekt gemeinsam arbeiten, selbst produzierte oder geteilte Videos in Echtzeit kommentieren oder verschieden Videoversionen miteinander vergleichen.

All-in-One Lösung Mediabox

Die einfache und schnelle Komplett-Lösung Mediabox soll sich für überschaubare Produktionsumgebungen mit hohen Ansprüchen an Geschwindigkeit und Performance eignen. Mediabox sorge für enorme Flexibilität und Effizienz im Produktions-Workflow. Die Lösung aus hochwertigem MAM und performantem NAS könne ganz per Plug & Play an den Rechner angeschlossen und sofort genutzt werden. Ohne aufwändige Installation sei Mediabox flexibel einsetzbar.