Aputure mit neuer Lichtsteuerung Sidus Four

Aputure, Spezialist für LED-Filmlicht, kündigt die neue Lichtsteuerung Sidus Four für CRMX- bzw. DMX-Steuerungen an.

Mit der Lichtsteuerung Sidus Four lassen sich vier CRMX- und vier kabelgebundene DMX-Kanäle steuern. Das neue Produkt ermöglicht die Programmierung von bis zu acht Kanälen über Konsole und auch über die App Sidus Link Pro für iPad.

»Alle haben nach einer Lösung gefragt, die Wireless DMX an ein Filmset bringt, aber einfach zu bedienen ist«, sagt Ted Sim, Mitbegründer und Präsident von Aputure.

»Sidus Four ist für sich genommen bereits der leistungsstärkste drahtlose Netzwerkknoten. In Kombination mit Sidus Link Pro nutzt das Aputure-Ökosystem nun sowohl CRMX als auch Bluetooth, um die kompliziertesten Beleuchtungskonfigurationen nicht nur möglich zu machen, sondern auch einfach einzurichten und zu verwalten. Das Ergebnis ist eine latenzfreie und absolut zuverlässige drahtlose Steuerung für alle. Mit dieser Art von Leistung in den Händen von Kreativen und Beleuchtungsprofis können wir es kaum erwarten zu sehen, was sie erreichen werden.«

Das System kann für den Einsatz bei größeren Ausleuchtungen erweitert werden, indem mehrere Sidus Four über Ethernet verbunden werden.

Sidus Four verfügt über ein großes, übersichtliches, farbcodiertes Display, das die wichtigsten Netzwerkdaten des gesamten Beleuchtungsnetzwerks anzeigt und die Systemeinrichtung und Fehlerbehebung schnell und intuitiv macht.

Weiter ist das Gerät ist wetterfest gemäß IP65. Die Funkreichweite der Dualband-Antennen wird mit bis zu 800 Metern angegeben. Die Möglichkeiten zur Stromversorgung schließen u.a. einen V-Mount und eine 80-Minuten-Backupbatterie ein.

In den USA wird Sidus Four für 2.500 $ angeboten.