Aputure stellt MC Pro vor

Aputure hat aus seiner kompakten Akkuleuchte MC eine Pro-Version entwickelt.

Einen der wichtigen Faktoren hat Aputure beim Pimpem der MC Pro aus der MC gleich belassen: die kompakten Abmesssungen von 93 x 61 x 17 mm. Ansonsten hat der Hersteller aber ziemlich viel verändert, besonders was die Eckdaten betrifft.

Die MC Pro bietet eine deutlich höhere Leistung als ihr Vorgänger, sie ist rund vier mal heller. Erreicht wurde das laut Hersteller durch ein spezielles optisches Design mit einem engeren Abstrahlwinkel von 45°, der einen schärferen und fokussierteren Lichtpunkt erzeugt als der breitere Abstrahlwinkel der ursprünglichen MC von 120°. Bei einer Farbtemperatur von 5.600 Kelvin kann die MC Pro bis zu 1.585 Lux in einem halben Meter Entfernung ausstrahlen, während die Original-MC bei gleicher Entfernung 400 Lux erreicht. Damit ist die MC Pro viermal so hell wie die Original-MC

Außerdem hat Aputure die MC Pro mit einer magnetischen Zubehörhalterung versehen an der die zahlreichen Zubehörteile befestigt werden können, die mit der Leuchte geliefert werden. Dazu gehören ein Flachdiffusor, ein Dome-Diffusor und ein 30°-Lichtsteuerungsgitter, mit dem sich das Licht noch besser ausrichten lässt. Diese Zubehörteile können rasch, einfach, zusammen oder einzeln verwendet werden.

Die MC Pro ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt, verfügt über einen Metallrahmen, starke Neodym-Magnete, eine spezielle Polycarbonat-Optik und ist nach IP65 zertifiziert. Die Schutzklasse 6 bedeutet vollen Schutz gegen Staub und die Schutzklasse 5 steht für die Wasserbeständigkeit.

Aputure betrachtet die MC Pro als vollwertige, professionelle, kleine Akkuleuchte, die daher auch standardmäßig mit dem in der Filmindustrie am weitesten verbreiteten kabellosen Steuerungsprotokoll ausgestattet sein sollte: LumenRadio CRMX. Daher ist die MC Pro auch direkt damit ausgestattet. Als Teil des Aputure-Ökosystems kann der MC Pro auch direkt über die Sidus Link App gesteuert werden. Für Optionen nach Industriestandard kann dieses Gerät mit dem separaten Aputure Active USB-C to 5-Pin DMX In und Out DMX Adapter für DMX-Steuerung angepasst werden, erklärt der Hersteller.

MC Pro wird — anders als MC — als 8-Leuchten-Kit angeboten. Das MC Pro 8-Light Charging Case ist ein schützendes Mittel zum Aufladen, Transportieren und Aufbewahren mehrerer MC Pros und dient gleichzeitig als Multilight-Ladestation mit einem Crop-Design, das Kontaktstifte an den MC Pros für einen nahtlosen Ladevorgang verwendet.

Erweiterte Farbsteuerung: Verglichen mit dem 3.200K- bis 6.500K-CCT-Bereich des ursprünglichen MC wurde der MC Pro auf den gleichen RGBWW-Chipsatz aufgerüstet, der auch in anderen Vollfarbscheinwerfern von Aputure zu finden ist. Der Farbtemperaturbereich umfasst 2.000K bis 10.000K. Mit CRI/TLCI-Werten von 96+, einem SSI (D56) von 72 und einem SSI (Tungsten) von 82 hält der MC Pro auch die von Aputure gesetzten Maßstäbe für hochwertige Farbwiedergabe ein.

Deutscher Vertriebspartner von Aputure ist New Media AV.