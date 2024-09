Riedel stellt Virtual SmartPanel vor

Riedel Communications präsentiert auf der IBC2024 sein Virtual SmartPanel (VSP). Diese innovative Software-Lösung ermöglicht es Anwendern, ihre mobilen Endgeräte für Intercom-Verbindungen zu nutzen. Riedels VSP führt eine virtuelle Hybrid-Infrastruktur ein, die sich nahtlos in die Artist-1024-Plattform integriert.

Das Virtual SmartPanel zeichnet sich durch funktionales und intuitives Design aus ist. Es verfügt über anpassbare Key Banks und umfangreiche Profilmanagement-Funktionen, die es Nutzern ermöglichen, ihr Kommunikations-Setup an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Das Layout und die Funktionalität der Oberfläche orientieren sich an Riedels SmartPanel der 1200er-Serie, um eine vertraute und effiziente Benutzererfahrung zu gewährleisten. Die Anzahl der verfügbaren Tasten skaliert von 16 (Telefon) über 48 (Tablet) bis zu 64 (Browser).

Als eines der ersten Produkte, das auf Riedels Management-Plattform Stage aufsetzt, eröffnet das VSP einen innovativen und sicheren Ansatz für die Benutzerauthentifizierung mit nahtloser Integration in bestehende Identity-Provider der Kunden. Darüber hinaus bietet Stage erweiterte Remote-Support-Funktionen wie Live View und Remote Control, die es Administratoren ermöglichen, den Status der Geräte zu überwachen und Probleme in Echtzeit zu beheben. Das Lizenzierungsmodell gibt Anwendern mit einem einzigen Abonnement Zugriff auf mehrere Geräte auf verschiedenen Plattformen. Diese Flexibilität spiegelt sich in der Intercom-Konfiguration wider, bei der Benutzer mehrere Profile verwalten und mühelos die Rollen zwischen den Produktionen wechseln können, ohne dass eine zusätzliche Einrichtung durch das technische Team erforderlich ist.

Riedels IT-gesicherter Ansatz macht das VSP zur sichersten mobilen Intercom-Lösung auf dem Markt. Es verfügt über unzählige Redundanz- und Sicherheitsmechanismen – von sicheren Peer-to-Peer-Verbindungen über STUN & TURN-Server und WebRTC-verschlüsselte Streams bis hin zu redundanten Audio- und Datenverbindungen.