PAG stellt den neuen MPL150 150Wh-Akku vor

Der MPL150 ist in den Formaten V-Mount und Gold Mount erhältlich und zeichnet sich durch das modulare Akkudesign von PAG aus.

Das modulare Akku-Design ermöglicht den autorisierten Austausch eines abgelaufenen Zellenpakets, ohne dass die Flugsicherheit des Akkus beeinträchtigt wird. Er versteht sich als eine Ergänzung der MiniPAGlink-Reihe kleinerer, leichterer, intelligenter ‚Verbindungsbatterien‘.

Die MPL150 ist extrem vielseitig, wenn es um die Stromversorgung von Kameras, Produktionszubehör und persönlichen Geräten geht. Er verfügt über einen integrierten USB Typ-C (5V, 9V oder 12V 30W); USB-A (5V 2.4A) und D-Tap (12V ungeregelt). Darüber hinaus verfügt er über eine steckbare USB Typ-C PD 36W-Ausgangseinheit, die gegen andere (separat erhältliche) Ausgangsoptionen wie Hirose, Lemo und 2,1 – 2,5mm DC ausgetauscht werden kann.

Der MPL150 kann mit anderen MPL-Akkus mit beliebiger Kapazität zum Entladen oder Laden verbunden werden. Akkus mit flugtauglichen Kapazitäten können vor Ort gekoppelt werden, um eine längere Laufzeit zu ermöglichen oder eine erhöhte Stromaufnahme von bis zu 12A zu unterstützen. Die Akkus können hinzugefügt oder im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, um kontinuierliche Aufnahmen zu gewährleisten. Die gleichzeitige Entladung verlängert die Gesamtlebensdauer des Akkus und sorgt für einen besseren ROI.

Gehäuseteile und elektronische Module können wiederverwendet werden, was zu einer Reduzierung des Elektroschrotts und damit zu mehr Nachhaltigkeit führt und die Kosten für die nächste Batterie senkt.

Der 14,8V 10Ah MPL150 ist in den Formaten V-Mount und Gold Mount erhältlich.

PAG wird auch die kürzlich auf den Markt gebrachte MPL99 Cinergy-Batterie zeigen, die mit anderen MPL Akkus in Reihe geschaltet werden kann, um die Ausgangsspannung für Hochspannungsgeräte (24V-33,6V), wie z.B. die Arri Alexa 35, zu kombinieren. Cinergy verwendet einen Barcode auf der Batteriehalterung und einen in die Batterie eingebauten Sensor, um in den Hochspannungsmodus zu wechseln.

Der Akku kann auch parallelgeschaltet werden, um die Kapazitäten zu kombinieren, um bei 12V-Geräten die Laufzeit bzw. die mögliche Stromaufnahme zu erhöhen.