Amazon Studios stellt Virtual Production Mega Stage vor

Der erste Film, der im neuen LED-Volume gedreht wird, ist »Candy Cane Lane« mit Eddie Murphy in der Hauptrolle.

Amazon Studios gab die Eröffnung von Stage 15, einer neuen virtuellen Production Stage, sowie die Gründung der neuen Abteilung Amazon Studios Virtual Production (ASVP) bekannt. Das LED-Volume bietet eine gebogene LED-Wand mit einem Durchmesser von rund 80 m und einer Höhe von 8 m. Der erste Spielfilm, der auf der neuen Stage 15 gedreht wird, ist die Familienkomödie »Candy Cane Lane« unter der Regie von Reginald »Reggie« Hudlin und mit Eddie Murphy in der Hauptrolle.

Das Team von Stage 15 soll alle Produktionen betreuen und dabei institutionelles Wissen zusammen mit einem optimierten Arbeitsablauf weitergeben. Die Workflows wurden in Zusammenarbeit mit — und mit Unterstützung von — Amazon Web Services (AWS) entwickelt.

Zu dem Team zählen 20 Mitarbeiter, die seit 2020 an Design, Pipeline und Aufbau von Stage 15 beteiligt sind.

Amazon Studios Virtual Production powered by AWS

Stage 15 ist vollständig mit der AWS-Cloud verbunden und ein integrierter Teil des Production-in-the-Cloud-Ökosystems. Die Facility bietet einen Camera-to-Cloud-Workflow mit direkter Verbindung von Stage 15 zum AWS-S3-Speicher, um Dailies für Kreativteams von jedem Standort aus sofort verfügbar zu machen. Jede Aufnahme, die auf Stage 15 gemacht wird, landet in Echtzeit in der AWS-Cloud, mit der Möglichkeit, Assets sicher und geschützt rund um den Globus zu verteilen.

Das Team des neuen LED-Volumes entwickelt außerdem ein VFX– und virtuelles Produktions-Asset-Management-System, das in der AWS-Cloud läuft und es den Produktionsteams ermöglicht, Produktions-Assets zu katalogisieren, zu suchen, in der Vorschau anzuzeigen und wiederzuverwenden. Dieses leistungsstarke Backend-System wird die Zeitverzögerung reduzieren, die bei Produktionen typischerweise bei der Übertragung von Dateien und Assets vom Set zu Redaktions-, VFX- und Postproduktionsanbietern und -einrichtungen entsteht.

»Mit der Kombination von AWS und Amazon Studios ist Innovation unvermeidlich«, findet Chris del Conte, Global Head of VFX, Amazon Studios. »Wenn man die Welten der Unterhaltung und der Technologie vermischt, ist es uns möglich, das nächste Level zu erreichen.«

»Die Fortschritte in der Produktion und in unserer Branche verblüffen mich immer wieder, und die LED-Wand ist eine beeindruckende Innovation für unser Business. Für eine Produktion wie diese, mit einem so großen Umfang, ist es ein unschätzbares Werkzeug zum Erzählen von Geschichten«, sagte Reggie Hudlin, Regisseur von »Candy Cane Lane«.

Video über das neue LED Volume.

Fakten über Amazon Studios Virtual Production (ASVP):

Stage 15 ist eine 34.000 m 2 großes Areal, das ein LED-Volume, ein »Sandbox«-Labor und 17.000 m 2 Fläche für den Bühnenbau und die Produktionsunterstützung umfasst.

großes Areal, das ein LED-Volume, ein »Sandbox«-Labor und 17.000 m Fläche für den Bühnenbau und die Produktionsunterstützung umfasst. Das ASVP-LED-Volume umfasst 3.700 m 3 interaktiven Raum.

interaktiven Raum. Amazon-Filmemacher können das ASVP als Beratungsressource für alle Phasen einer Produktion nutzen, von der Konzeptplanung bis zur Nachbearbeitung.

Das ASVP-LED-Volume besteht aus über 3.000 LED-Panels und 100 Motion-Capture-Kameras.

Das Volume umfasst eine vollständige LED-Decke mit ausfahrbaren Paneelen, so dass Produktionen Licht- und Produktions-Equipment mit einem Gesamtgewicht von bis zu rund 160 t an den Traversen befestigen werden können.

Stage 15 wurde ursprünglich 1940 erbaut und beherbergte Produktionen wie »It’s a Wonderful Life«, »Star Trek« (TV-Serie), »Batman« (TV-Serie), »RoboCop«, »Airplane«, »The Three Amigos« und »Armageddon«.

Zusätzlich zum LED-Volume wird die riesige neue Stage ein zweistöckiges Gebäude mit dem Namen »The Sandbox at Stage 15« enthalten. Das Areal soll ein virtuelles Location-Scouting-Volume, ein Performance-Capture-Volume, ein Tech-Scouting-Volume, eine Green-Screen-Simulcam-Bühne und einen kundenorientierten VIP-Zuschauerbereich für Führungskräfte, Filmemacher und Gäste umfassen, so das Studio. Der Bereich wird außerdem auch eine zweites, kleineres LED-Volume mit einer vollständig mobilen LED-Wand, einem Kamera-Tracking-System und einem Control Cart sowie eine technische Werkstatt, einen Scan- und 3D-Drucker, einen Produktionsarbeitsbereich und ein Lager für die Ausrüstung umfassen.

Über Amazon Studios

Amazon Studios ist die Heimat für Talente, die Originalfilme und Fernsehserien für ein weltweites Publikum entwickeln und produzieren. Originalserien werden exklusiv auf Prime Video ausgestrahlt, das in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit verfügbar ist. Amazon Studios produziert und erwirbt auch Original-Filme für den Kinostart und exklusiv für Prime Video und produziert außerdem Original-Inhalte für IMDb TV, Amazons kostenlosen Premium-Streaming-Dienst.