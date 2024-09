Teamarbeit: Mantis Kameraroboter

Das Blackcam Pedestal RP1 und der Roboter KST-UR20BC von KST Moschkau sorgen im Team für völlig neue Möglichkeiten der automatisierten Kamerabewegung.

Gemeinsam mit dem Partner Blackcam Robotics hat KST Moschkau ein neues System namens Mantis entwickelt, das aus der CamBot-Roboter-Serie und der Basis des neuen robotischen Pedestal RP1 besteht und die Synergien der beiden Systeme hebt. »Das neue System ermöglicht Kamerafahrten in einer bisher nicht darstellbaren Qualität und Flexibilität«, sagt Axel Moschkau, Geschäftsführer von KST Moschkau.

Der Mantis Kameraroboter ist einmalig in seiner Kombination aus frei verfahrbarem Pedestal und kollaborativem Roboterarm. Die typischen Einschränkungen, denen manuelle oder robotische Pedestals häufig unterliegen, gibt es bei diesem System nicht.

Pedestal RP1 von Blackcam

Mit seiner robusten Nutzlastkapazität von 60 kg und den multidirektionalen Rädern kann das Pedestal RP1 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 250 mm/s durch Studios gleiten. Zu seinen Funktionen gehören ein 7-Zoll-Touchscreen-Display, eine digitale Objektivsteuerung für Fujinon- und Canon-Systeme sowie eine integrierte 48-V-Stromversorgung für Kameras, Prompter und Konverter. Ein modulares und innovatives Design ermöglicht einen reibungslosen Betrieb mit werkzeugloser Radreinigung und effizientem Kabelmanagement.

Mantis Kameraroboter

Die Kombination aus einem Roboter von KST Moschkau und dem RP1-Pedestal von Blackcam ergibt den Mantis-Kameraroboter. Mantis wurde von KST Moschkau entwickelt. »Das Blackcam Pedestal RP1 und der KST-UR20BC sind ein unschlagbares Team«, sagt Axel Moschkau. Davon konnte man sich während der IBC am Stand von KST Moschkau und Zero Density überzeugen. Dort war Mantis in Aktion zu sehen.

Das System bietet maximale Bewegungsfreiheit und wird per CamBot komplett automatisiert gesteuert. Durch das freie Verfahren des Mantis-Kameraroboters können Moves in einer Range von 10 cm bis 250 cm über dem Boden und bis zu 20 cm nah am Point of Interest erzeugt werden.

Axel Moschkau hebt auch die Sicherheit des Roboters hervor. Er bietet demnach nicht nur die gängigen Sicherheitsfunktionen, sondern auch eine softwareseitige Collision Detection. Über ein einstellbares Radarfeld wird sichergestellt, dass weder die Kamera noch der Roboterarm mit einem Hindernis kollidieren.

Axel Moschkau weist zudem auf das VR-optimierte Tracking und die komplett automatisierte CamBot-Steuerung hin.

Technische Eckdaten

Maximale sphärische Reichweite ohne Positionsänderung im Studio: 3,4 m

Bewegungsraum Mantis Kameraroboter: alle Positionen, die stufenlos im Studio erreichbar sind

Maximale Payload Robotik-Systeme: 20 kg ( Kamera, Optik, Teleprompter…)

Maximale Payload Systembasis: 40 kg ( Mitschau-Displays etc.)

Sicherheitsstandards: Kollaborativ + volle Maschinen-Sicherheit, zusätzlich softwareseitige Collision Detection

Positionserfassung: Präzises Kameratracking für alle Arten von Virtualität (VR, AR, XR)

Erreichbare Kamerahöhen: 10 cm (abhängig von Kamerabauform) bis 220 cm, bis 280cm optional

Blackcam Pedestal RP1 mit Arro2

Blackcam Robotics bietet sein Pedestal RP1 auch mit einem eigenen Roboterarm an, dem Arro2. Der wesentliche Unterschied zum Roboterarm von KST Moschkau besteht darin, das beide Systeme unterschiedliche Sicherheitsfunktionen bieten.

Blackcam Robotics Arro2

Der Roboterarm Arro2 ist eine leichte, modulare und flüsterleise Lösung, die für den vielseitigen Einsatz in Rundfunkumgebungen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von nur 80 kg kann Arro2 durch einen 3D-Raum mit einem Durchmesser von 3,6 Metern manövrieren und sich mit nahezu geräuschloser Präzision um 360 Grad drehen. Er hat eine Nutzlastkapazität von 17 kg bei einer Länge von 1,8 m und lässt sich durch Anpassungen entsprechend skalieren, sodass er eine Länge von bis zu 2,2 m erreichen kann.

CamBot.automation

Beide Systeme, also das Pedestal RP1 in Kombination mit dem KST-UR20BC-Roboter oder alternativ mit dem Arro2-Roboter von Blackcam werden durch CamBot.automation gesteuert. Blackcam Robotics wird CamBot künftig ebenfalls für seine Projekte und Systeme nutzen.