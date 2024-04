MRMC zeigt neuen Kameraroboter Cinebot Max

Mark Roberts Motion Control (MRMC) stellt mit dem Cinebot Max einen neuen Kameraroboter vor.

Der neue Kranroboter nutzt das Konzept des Cinebot Mini, verdoppelt jedoch die Kameralast auf bis zu 20 kg bei einer maximalen Arbeitshöhe von 3,20 Metern und erhöht den Auslegerbereich auf 1,75 Meter. Der schnell zu installierende kompakte Kran wird durch Batterien gespeist und ist damit unabhängig von einer externen Stromversorgung. Die von der Mini-Version her bekannten Schienen erweitern die Reichweite. Das Produkt ist auch auf Pedestal lieferbar.

Die Steuerung geschieht über die Push Moco- Schnittstelle. Der Operator kann daher die Kamerabewegungen in einem Motion-Control-Setup manuell keyframen, die kreativen Möglichkeiten präzise umsetzen und reproduzierbare Kamerabewegungen für komplexe Sequenzen programmieren. Die Steuerung ist auch mit der Flair Software von MRMC oder der MRMC Tracker App möglich.

MRMC weist auf die vielfältigen Einsatzszenrien des Cinebot Max hin, der mit einer Vielzahl von Kameras und Grip-Equipment verwendet werden kann. Neben dem Studio oder on Location können beide Cinebots in die Pipeline für VFXe und CGI-Produktionen integriert werden, so dass Live-Action-Bilder mit digitalen Effekten kombiniert werden können.







Die Optimierung des Workflows und die Entwicklung der richtigen Kreativ-Werkzeuge sieht CEO Assaff Rawner, CEO der Nikon-Tochter MRMC, als ein wichtiges Ziel. »Der Cinebot Max ergänzt unseren beliebten Cinebot Mini und diese Produktreihe zielt darauf ab, die Bewegungssteuerung einfacher und zugänglicher zu machen. Die Bediener können konsistente, dynamische und präzise Kamerabewegungen erzielen und so den visuellen Erzählprozess verbessern.«