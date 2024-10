RevApp für Review und Approval

MoovIT zeigte auf der IBC das Review- und Approval-Tool RevApp. Philip Schlicht stellt es im Video vor.

RevApp wurde zusammen mit Kunden speziell auf die Anforderung hin entwickelt, es auch on premises betreiben zu können, also lokal, und nicht nur in der Cloud. Dies ist in der Praxis für viele Kunden sicherheitsrelevant, betont MoovIT. RevApp ist als eigenständiges Tool und in Kombination mit Helmut4 verfügbar. Es vereinfacht den gesamten Überprüfungs- und Freigabeprozess von Videoinhalten inhouse und extern erheblich.







Mit RevApp ist es möglich, verschiedene Rollen zu definieren und unterschiedliche Rechte zu vergeben – sowohl intern als auch extern.

Im Review-Prozess kann das Video in einem HTML-Player betrachtet werden, und es ist möglich, Kommentare mit entsprechenden Timecode Markern einzufügen.

MoovIT betont: »RevApp ist ein einfach zugängliches Review und Approval Tool, welches sich völlig auf die Kern-Features dieses Prozesses konzentriert. Es ist leicht verständlich und bietet dennoch alle Funktionen, die notwendig sind, um diesen Job effektiv durchzuführen.