LiveU IQ für bessere Verbindungen

Die neue LiveU IQ-Übertragungstechnik gewährleistet selbst an den schwierigsten Standorten eine beispiellose Leistung und Ausfallsicherheit.

18 Jahre nach der Erfindung von Video-over-bonded-IP und dem drahtlosen IP-Videoprotokoll LiveU Reliable Transport (LRT) hat LiveU eine weitere Neuheit im Bereich IP-Videotransport angekündigt: LiveU IQ (LIQ). Mit dieser Technik sorgt LiveU dafür, dass dynamisch und intelligent zwischen Mobilfunknetzbetreibern umgeschaltet wird. So stehen dann an jedem Ort die leistungsstärksten Mobilfunkverbindungen zur Verfügung. Möglich wird dies durch die Nutzung einer Reihe von Innovationen in den Bereichen eSIMs, KI und hybride lokale und Cloud-basierte Daten und Algorithmen.

Samuel Wasserman, Mitbegründer und CEO von LiveU, erklärt: »LiveU IQ bedeutet, dass die Konnektivitätsoptionen nicht mehr auf eine vorgewählte, feste Gruppe von Mobilfunkbetreibern beschränkt sind. Jetzt können wir dynamisch und intelligent auf die leistungsstärksten Netzwerkkonfigurationen umschalten, live und auf Sendung.«

»Im Gegensatz zu den derzeitigen Setups für die Mobilfunkverbindung, bei denen ein oder mehrere Modems an Netzwerke gebunden sind, die an einem bestimmten Standort nicht so gut funktionieren wie andere«, fährt Wasserman fort, »spielt LiveU IQ immer die Stärken unserer Netzwerkbetreiber-Partner aus, indem es automatisch zu leistungsstärkeren Netzwerken wechselt, selbst in ländlichen oder überlasteten Netzgebieten.«

LIQ ermöglicht es einem LiveU Field Encoder, intelligentes Bonding einzusetzen und dynamisch die jeweils beste verfügbare Mobilfunkverbindung auszuwählen, unabhängig von Zeit und Ort. LiveU IQ bedeutet, dass Videoteams einfach darauf vertrauen können, dass sie immer und überall, wo sie senden möchten, das beste verfügbare Mobilfunkverbindungsprofil erhalten.

Das LRT-Protokoll von LiveU gewährleistet die zuverlässige Übertragung von Video-over-Bonded-IP, indem es die verfügbaren IP-Verbindungslinks zu einer robusteren Verbindung mit höherer Bandbreite zusammenführt.

LIQ stützt sich auf ein Datendepot, das aus den Aktivitätsprotokollen von Hunderttausenden von SIM-Karten erstellt wurde, und fügt diesem eine weitere Dimension hinzu, indem es sicherstellt, dass die Mobilfunkkomponenten der Bonding-Verbindung immer die besten verfügbaren sind.