Arri erweitert Portfolio mit Ensō Prime-Objektivserie

Die Ensō Prime-Serie umfasst insgesamt 14 Brennweiten von 10,5 bis 250 mm – und soll neue Märkte bedienen.

Das Core-Set der Ensō-Serie von Arri besteht aus sechs Brennweiten (18, 24, 32, 47, 75 und 105 mm) und zeichnet sich durch ein kompaktes, leichtes Design aus. Eine technische Besonderheit ist das native 1:4-Vergrößerungsverhältnis bei den meisten Brennweiten, was beispielsweise beim 32-mm-Objektiv einen Nahfokus von nur 10 Zoll ermöglicht.

Zielgruppe

Arri sagt, dass sich die Ensō Prime-Objektivserie an Content Creators aus dem Corporate- und Werbeumfeld sowie an junge Owner-Operators richte.

Bei BPM und Teltec wird der sechsteilige Core-Objektivsatz derzeit zum Nettopreis von 79.300 Euro angeboten.

Look

Die kleinen, tragbaren und vielseitigen Ensō-Objektive liefern laut Arri unter nahezu allen Bedingungen außergewöhnliche Bilder. »Scharf und unverfälscht, aber dennoch sanft und natürlich: Die vielen optischen Parameter, die den nativen Ensō-Look ausmachen, wurden sorgfältig aufeinander abgestimmt«, erklärt Arri.

Für Projekte, die einen anderen Look erfordern, bietet Arri die Ensō Vintage Elements an. Das sind austauschbare Optiken, die magnetisch an der Rückseite der Objektive befestigt werden. Diese gehen über konventionelle Filter hinaus und ermöglichen eine externe Objektivabstimmung für verschiedene Look-Varianten. Die Elements sind mit codierten Chips ausgestattet, die Metadaten über Brennweiten-, Blenden- und Fokusverschiebungen an Kamera und Monitore übermitteln.

Das Vintage Elements Kit enthält je drei positive und negative Elemente unterschiedlicher Stärke. Die positiven Elemente erzeugen ein weiches Bokeh und einen Bildwirbel, während die negativen Elemente für kontrastreichere Effekte sorgen. Ein mitgelieferter Creative Adapter ermöglicht zudem individuelle Optik-Experimente.

Erweitertes Brennweitenspektrum

Ensō-Objektive sind kompakt und leicht und bieten eine außergewöhnliche optische Leistung, so dass sie am Set schnell und einfach zu handhaben sind.

Die meisten der 14 Ensō-Brennweiten haben eine maximale Öffnung von T2.1 und einen Frontdurchmesser von 95 mm, die Zahnkränze für Fokus- und Blendeneinstellung befinden sich an den gleichen Positionen, sodass Objektivwechsel ohne Repositionierung von Fokus- und Blendenmotoren oder manuellem Follow-Focus möglich sind. Am häufigsten werden wohl die Brennweiten des Core-Sets Verwendung finden, aber die extremen Weitwinkeloptiken 10,5 mm und 14 mm sowie das Teleobjektiv 250 mm (350/500 mm mit den mitgelieferten Extendern 1,4x und 2x) ermöglichen es, auch die herausforderndsten visuellen Anforderungen zu erfüllen.

Die Auslieferung des Kernsets mit Vintage Elements beginnt im November 2024.