Samyang komplettiert die V-AF Objektivserie

Samyang vervollständigt das Line-Up der V-AF Serie mit dem 20mm Ultraweitwinkel-Objektiv und dem 1,7x MF Anamorphic Adapter.

In der V-AF-Serie fasst der Anbieter Samyang Video-Objektive mit Autofokus für Sony E-Mount Kameras zusammen. Mit der Einführung der letzten Brennweite, dem 20-mm-Objektiv, und der Vorstellung des 1,7-fachen anamorphotischen MF-Adapters bietet die V-AF-Serie nun eine umfassende Palette von Ultraweitwinkel- bis Teleobjektiven.

V-AF Serie – kompakte Autofokus Videoobjektive

Mit dem 20mm-Objektiv, das zu den bestehenden Brennweiten 24 mm, 35 mm, 45 mm, 75 mm T1,9 und 100 mm T2,3 hinzukommt, bietet die Serie nun insgesamt sechs Objektive, so dass der Anwender eine umfassende Auswahl hat.

Jedes Objektiv hat einen einheitlichen Formfaktor und bietet gleichzeitig eine hohe optische Qualität und Leistung. Durch den einheitlichen Formfaktor eignet sich die V-AF Serie besonders für die Verwendung mit Drohnen und Gimbals.

Alle Objektive sind für bis zu 8K ausgelegt und bieten einen standardisierten Farbton, um bei der Postproduktion Zeit zu sparen. Eine Besonderheit sind die beiden Kontrollleuchten (Tally) an der Vorderseite und an der Seite des Objektivs, die den Aufnahmestatus der Kamera anzeigen, um die Erstellung von Videoinhalten auch bei Einzelaufnahmen zu unterstützen.

V-AF 20mm T1.9

Mit diesem Weitwinkelobjektiv können Content Creator Landschaften, Stadtansichten, Vlogging aus der Hand und Live-Streaming aufnehmen. Das 20-mm-Objektiv behält die kompakte Größe und das geringe Gewicht der V-AF-Serie bei.

V-AF-Serie Hauptmerkmale

Entwickelt für Vollformat, Sony E-Mount kompatibel

Filmische Ausdrucksmöglichkeiten mit präzisem und flüssigem AF

Ultraleichte und leistungsstarke Cine Prime-Objektive

Lichtstarke Offenblende von T1,9 (100mm T2,3)

Optimiert für Gimbals und Drohnen mit ihrem einheitlichen Formfaktor

Unterstützt bis zu 8K-Auflösung mit dem abgestimmten Farbton

Elektronische Kontakte für die Kommunikation mit exklusivem Zubehör

1.7x MF Anamorphic Adapter

Der 1,7x Anamorphotische MF-Adapter bietet in Verbindung mit ausgewählten T1.9 V-AF-Objektiven eine lichtstarke Lösung. Er lässt sich mühelos an vorhandene V-AF-Objektive anschließen und bildet die charakteristischen Merkmale anamorphotischer Objektive nach. Außerdem kommuniziert er in Echtzeit mit den elektronischen Kontakten an der Vorderseite des Objektivs, um die optimale Fokusposition zu steuern und eine hohe Auflösung zu erzielen.

In Kombination mit V-AF-Weitwinkelobjektiven bietet er eine besondere visuelle Ästhetik mit anamorphotischen Verzerrungen und einer Hintergrundunschärfe, die von anderen sphärischen Objektiven nicht erreicht wird, betont der Anbieter. Darüber hinaus bietet sein 1,7-faches De-Squeeze-Verhältnis ein Seitenverhältnis für Cinemascope von 2,55:1, das selbst bei normalen Fotoaufnahmen weitläufige Panoramaeffekte ermöglicht.

Dieser Adapter ist mit den Objektiven der V-AF-Serie kompatibel, die für Vollformatsensoren entwickelt wurden, einschließlich der 35-mm-, 45-mm-, 75-mm- und 100-mm-Objektive, während das 24-mm-Objektiv mit dem APS-C- und Super-35-Modus verwendet werden kann.

Highlights

T1.9, lichtstarke anamorphotische Lösung in Verbindung mit ausgewählten T1.9 V-AF Objektiven

Hervorragende Auflösung und einfache Bedienung durch elektronische Kontakte

Kompatible V-AF-Objektive: 24**, 35, 45, 75, 100mm (**V-AF 24mm geeignet für APS-C/Super 35 Modus)

1,7x Squeeze Ratio, Cinemascope kompatibel

Kurze Mindestfokussierentfernung von 0,7 m

Weichzeichner für kreative Looks

Robustes und leicht abnehmbares Bajonettverschluss-System

Preis und Verfügbarkeit

Das V-AF 20mm T1.9 FE für Sony E-Mount Vollformatkameras hat einen UVP von 649 Euro (brutto). Der Samyang V-AF Anamorphic Adapter hat einen UVP von 999 Euro (brutto). Die Auslieferung der beiden Neuheiten erfolgt bei Walser ab dem 10.06.2024.