Apple veröffentlicht Final Cut Pro 11

Apple stellt Final Cut Pro 11 und gleichzeitig Updates für Final Cut Pro für iPad, Final Cut Camera und Logic Pro vor.

Die neue Version von Final Cut Pro für Mac bietet Tools wie die KI-gestützte Magnetic Mask und Transcribe to Captions. Zudem unterstützt sie die Bearbeitung räumlicher Videos, die speziell für die Apple Vision Pro entwickelt wurden.

Die Integration von räumlicher Videobearbeitung ermöglicht es Nutzern, immersive Inhalte für die Vision Pro zu erstellen, wobei Bearbeitung und Vorschau direkt auf dem Gerät oder über Mac Virtual Display möglich sind.

Neue Features:

Magnetic Mask : Automatisches Isolieren von Personen und Objekten ohne Greenscreen, ideal für präzise Farbkorrekturen und Hintergrundanpassungen.

: Automatisches Isolieren von Personen und Objekten ohne Greenscreen, ideal für präzise Farbkorrekturen und Hintergrundanpassungen. Transcribe to Captions : Automatisierte Untertitel mit hoher Genauigkeit dank Apple Neural Engine.

: Automatisierte Untertitel mit hoher Genauigkeit dank Apple Neural Engine. Räumliche Videobearbeitung : Import, Bearbeitung und Export von 3D-Videoinhalten für immersive Erlebnisse.

: Import, Bearbeitung und Export von 3D-Videoinhalten für immersive Erlebnisse. Optimierte Workflows: Verbesserte Proxy-Tools und Multicam-Schnittfunktionen sowie höhere Geschwindigkeit auf Apple-Chips.

Zusätzlich bringt Final Cut Pro für iPad 2.1 neue Funktionen wie haptisches Feedback, erweiterte Licht- und Farbanpassungen und kreative Zeichentools für Live-Zeichnungen.

Final Cut Camera 1.1 für das iPhone unterstützt jetzt 4K-Aufnahmen mit 120 fps und Log-codiertes HEVC-Video für kleinere Dateigrößen.

Logic Pro für Mac und iPad wurde ebenfalls aktualisiert und bietet unter anderem den neuen Quantec Room Simulator, der natürlichen Raumklang für Musik und Videos ermöglicht. Diese Updates zielen darauf ab, sowohl Musikproduzent als auch Videocutter bei ihrer Arbeit zu unterstützen.

Die neuen Versionen von Final Cut Pro und Logic Pro sind ab sofort im App Store erhältlich.

Details

Final Cut Pro 11

Final Cut Pro 11 nutzt die M-Serie Chips von Apple voll aus und führt die leistungsstarke und intuitive Magnetic Mask; Transcribe to Captions, eine Funktion, die schnelle und exakte Untertitel bereitstellt; räumliche Videobearbeitung und eine Reihe von zeitsparenden Tools und Workflow-Optimierungen ein.

KI-gestützte Funktionen

In Final Cut Pro 11 können Cutter_innen auf zwei völlig neue KI-gestützte Tools zugreifen: Magnetic Mask und Transcribe to Captions.

Mit Magnetic Mask können Cutter_innen Personen und Objekte in einem Videoclip isolieren, ohne dass ein Greenscreen oder das zeitaufwändigere Rotoscoping erforderlich ist. Diese automatische Analyse bietet zusätzliche Flexibilität bei der Anpassung von Hintergründen und Umgebungen. Cutter_innen können Magnetic Mask auch mit Farbkorrekturen und Videoeffekten kombinieren, sodass sie jedes Projekt präzise steuern und stilisieren können. Mit Transcribe to Captions können Untertitel automatisch in der Timeline generiert werden, indem ein von Apple trainiertes Large Language Model verwendet wird, das gesprochenes Audio analysiert.

Magnetic Mask und Transcribe to Captions ergänzen die bestehenden KI-gestützten Funktionen, die durch die Neural Engine von Apple ermöglicht werden, darunter:

Automatisches Anpassen, um ganz einfach Projekte in Social Media gängigen Versionen in quadratischen oder vertikalen Formaten zu erstellen.

Licht- und Farbanpassungen, um Farbe, Farbbalance, Kontrast und Helligkeit von Videos oder Standbildern automatisch zu verbessern.

Gleichmäßige Slo-Mo, um Videobilder zu erzeugen und zusammenzufügen – einschließlich Filmmaterial, das mit dem iPhone 16 Pro in 4K 120 fps aufgenommen worden ist – für Bewegtmaterial in höchster Qualität.

Stimmisolation, zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit und Optimierung der Lautstärke bei gleichzeitiger Reduzierung von Hintergrundgeräuschen bei Außenaufnahmen.

Spatial Video Bearbeitung

Final Cut Pro 11 unterstützt jetzt die Bearbeitung von räumlichen Video, sodass Cutter_innen ihr Filmmaterial importieren und Effekte hinzufügen, Farbkorrekturen vornehmen und ihre Projekte mit Titeln aufwerten können. Die Position von Titeln und aufgenommenem Filmmaterial kann auch während des Bearbeitungsprozesses angepasst werden. Räumliche Videoclips können direkt mit der Vision Pro oder auf dem iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 16 Pro und dem neuen RF-S7.8mm F4 STM Dual-Objektiv von Canon in Kombination mit der Canon R7 aufgenommen werden (siehe News)

Besondere neue Funktionen

Final Cut Pro bietet fortschrittliche Bearbeitungswerkzeuge, mit denen sich kreative Workflows noch weiter optimieren und Zeit sparen lassen:

Magnetic Timeline, ein spurloser Ansatz für die Bearbeitung von Filmmaterial, bietet eine einfache Möglichkeit, ein Projekt zu trimmen und zu bearbeiten. Cutter_innen können Clips nahtlos hinzufügen und neu anordnen und Anpassungen vornehmen, während Video und Audio synchronisiert bleiben.

Mit dem Multicam-Schnitt können Anwender_innen mehrere Blickwinkel eines Projekts sofort synchronisieren und während der Wiedergabe zwischen den Aufnahmen wechseln. Mit neuen Tastenkombinationen können Anwender_innen die Ansicht ihrer Zeitachse anpassen und Clips neu positionieren.

Optimierungen für Apple Chips ermöglichen es Cutter_innen, mehr Streams von 4K- und 8K-ProRes Videos in voller Qualität abzuspielen, Wiedergabeeffekte hinzuzufügen und ihre Arbeit zügig mit anderen zu teilen.

Mit verbesserten Proxy-Tools können Cutter_innen eine Kopie ihrer Bibliothek mit verringerter Dateigröße erstellen, um die Übertragungszeiten noch weiter zu verkürzen.

Mit Compressor können Cutter_innen definierte Exporteinstellungen erstellen, um ihre Arbeit in einer Vielzahl von Dateiformaten bereitzustellen, vorliegendes stereoskopisches Filmmaterial zum Umformatieren importieren, um es dann mit räumlichen Videomaterial zu kombinieren und somit eine integrierte Bearbeitung zu ermöglichen.

Mit Motion können Anwender_innen 2D- und 3D-Titel, Generatoren und fortschrittliche visuelle Effekte erstellen, die in Final Cut Pro verfügbar sind.

Final Cut Pro für iPad 2

Final Cut Pro für iPad 2.1 bringt beliebte Funktionen in das Touch-First Editing-Erlebnis. Licht- und Farbanpassungenbasiert auf Apple Chips und ist eine intelligente Methode, um Farbe, Farbbalance, Kontrast und Helligkeit in Videos oder Standbildern in einem einfachen Schritt zu verbessern.

Es ist für SDR-, HDR-, RAW- und Log-codierte Medien optimiert. Mit haptischem Feedback für den Apple Pencil Pro und das Magic Keyboard spüren Anwender_innen einen leichten Impuls, wenn sie Clips schneiden, Medien verschieben, in der Timeline navigieren oder die Größe von Viewer-Clips auf Einrastpunkte ändern.

Zu den weiteren Verbesserungen des Workflows gehören eine neue vertikale Zoom-Geste, mit der die Höhe von Clips in der Timeline vergrößert oder verkleinert werden kann, die Möglichkeit, die Größe und Position des Viewers im Bild-in-Bild Modus dynamisch anzupassen, und die Unterstützung von Aufnahmen mit 90 fps, 100 fps und 120 fps auf dem iPhone 16 Pro in der Timeline.

Mit den neuen Zeichenwerkzeugen in Live Zeichnung auf dem iPad können Anwender_innen Videos mit ausdrucksstarken neuen Aquarell-, Buntstift-, Füllfederhalter- und Monoline-Stift-Optionen noch mehr Animationen hinzufügen. Die Inhaltsbibliothek wird um neue modulare Übergänge, Farbkorrektur-Voreinstellungen und dynamische Soundtracks erweitert. Außerdem können Bilder mit Bild-in-Bild- und Callout-Effekten einfach hervorgehoben und überlagert werden.

Final Cut Camera

Final Cut Camera 1.1 bietet professionelle Steuerelemente. Neu ist die Möglichkeit, Log-codierte HEVC-Videos in eigenständigen oder Live-Multicam-Sitzungen aufzunehmen, sodass Anwender_innen den Dynamikbereich von Log nutzen können, während sie von reduzierten Dateigrößen und noch mehr Aufnahmezeit profitieren.

Final Cut Camera ermöglicht es auch, während der Aufnahme in Log eine LUT-Vorschau zu aktivieren, die die Lebendigkeit der Originalszene in SDR oder HDR mit der Apple Log LUT zeigt.

Mit dem iPhone 16 Pro können Anwender_innen 4K-Material in 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen, um noch flüssigere filmische Zeitlupen zu erhalten, es in Final Cut Pro für iPad importieren und mit der Bearbeitung beginnen.

Eine neue, fortgeschrittene Ebene hilft, Aufnahmen mit Roll- und Neigungsanzeigen präzise zu komponieren, und für Aufnahmen von oben nach unten führt Final Cut Camera eine Fadenkreuzanzeige ein.

Logic Pro für Mac 11.1 und Logic Pro für iPad 2.1

Logic Pro für Mac und iPad bieten Verbesserungen beim Songschreiben, Beatmaking, Bearbeiten und Abmischen und sind eine gute Ergänzung für Final Cut Pro-Cutter_innen.

Das soll mit dem Plug-in für den Quantec Room Simulator noch besser werden. Das Plug-In ermöglicht es, den legendären Klang des akustisch genauesten Halls zu nutzen, der je geschaffen worden ist. Dieser basiert auf den Originalschaltplänen, Algorithmen und Code von Quantec-Gründer und Erfinder Wolfgang Buchleitner. Anwender_innen können den Vintage-Quantec QRS auswählen, um der Musik einen natürlichen akustischen Raumklang zu verleihen, während der Klangcharakter erhalten bleibt. Der moderne Quantec Yardstick sorgt für mehr Klarheit und Detailtreue. Die Quantec QRS-Technologie ist ein großartiges Werkzeug für VideoCutter_innen, die Dialogen, Geräuschen und Musik einen echt klingenden Raumklang hinzufügen möchten, betont Apple.

»Der Quantec Room Simulator ist seit vielen Jahren ein Schlüsselelement für meinen Sound und auf Alben wie Passionand Us zu hören. Ich habe ihn auch verwendet, um harmonische Drones zu erstellen, mit denen ich mein Live-Set starte, aus denen sich dann Songs wie ‚Across the River‘ entwickelt haben«, sagt Musiker Peter Gabriel. »Es ist großartig, dass Apple den Quantec QRS als Plug-in für Logic Nutzer auf der ganzen Welt wieder zum Leben erweckt.«

Mit Reorder Mixer Channels können Anwender_innen Channel-Strips durch einfaches Ziehen neu anordnen und sogar mehrere Channel-Strips auswählen, um sie gemeinsam neu anzuordnen. Um das Auffinden und Hinzufügen von Plug-ins direkt über einen Tastaturbefehl zu erleichtern, können Anwender_innen von Logic Pro für Mac jetzt nach Kategorie, Firmenname oder sogar nach einem Teil eines Plug-in Namens suchen. Logic Pro für iPad führt außerdem Sample-Ordner ein, die Anwender_innen den Zugriff auf ihre persönliche Sammlung von Samples direkt über den integrierten Sound-Browser vom iPad, von externen Speichermedien und von iCloud Drive ermöglichen.