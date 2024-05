Final Cut Pro: neue Versionen

Final Cut Pro bietet jetzt Live Multicam auf dem iPad und neue KI Features in der Mac-Desktop-Variante.

Final Cut Pro für iPad 2 bringt Unterstützung für Projekte auf externen Laufwerken und Live Multicam zum gleichzeitigen Aufnehmen mehrerer Perspektiven mit der neuen Final Cut Camera App für iPhone und iPad; Final Cut Pro für Mac beschleunigt den Videoschnitt mit neuen KI Features.

Final Cut Pro für iPad 2 verwandelt das iPad mit Live Multicam in ein Multicam-Produktionsstudio, mit dem Nutzer_innen bis zu vier Kameras gleichzeitig verbinden und eine Vorschau erhalten können, um so die Dreharbeiten zu beschleunigen – alles an einem Ort. Zur Unterstützung von Live Multicam kommt Final Cut Camera – eine neue App für Videoaufnahmen – auf das iPhone und iPad. Mit ihr können Kreative Kameras drahtlos verbinden und jede Aufnahmeperspektive mit leistungsstarken Pro-Steuerelementen im Griff behalten. Außerdem lässt sich Final Cut Camera auch als eigenständige professionelle Videoaufnahme App auf iPhone und iPad verwenden.

Die Unterstützung für externe Projekte gibt Nutzer_innen die Flexibilität, Projekte direkt von einem externen Laufwerk zu bearbeiten und dabei den schnellen Thunderbolt Anschluss des iPad Pro zu nutzen. Das Schneiden und Nachbearbeiten von Projekten mit Final Cut Pro auf dem neuen iPad Pro mit dem M4 Chip bietet Etliches: Nutzer_innen können noch schneller Farben korrigieren, mehrere Effekte anwenden und grafikintensive Timelines rendern. Final Cut Pro für iPad 2 hat sogar noch mehr anpassbaren Content zum Bearbeiten und Erstellen einzigartiger Projekte und nutzt die fortschrittlichen Features des ganz neuen Apple Pencil Pro, darunter Rotation und Druck für Live Zeichnung.

Final Cut Pro für Mac 10.8 kommt mit neuen KI Features, mit denen Cutter_innen den Look von Videos oder Fotos mit nur einem Klick ultraschnell anpassen und das Retiming von Bildern einfacher als je zuvor umsetzen können. Wichtige Tools für beschleunigte Workflows bringen neue Möglichkeiten, um Farbkorrektur und Videoeffekte zu verwalten sowie die Timeline einfach zu durchsuchen und darin zu navigieren.

»Nutzer_innen lieben die Mobilität und Flexibilität beim Schneiden mit Final Cut Pro für iPad. Es wurde von Grund auf für alles entwickelt, was das iPad zu bieten hat, und das schließt jetzt auch die neuesten Fortschritte wie den Apple Pencil Pro und den M4 Chip ein«, sagt Brent Chiu-Watson, Senior Director of Apps Worldwide Product Marketing bei Apple. »Ab sofort wird Final Cut Pro sogar noch leistungsstärker und definiert Produktions-Workflows für Kreative völlig neu, indem es die Fähigkeiten des iPad in den Mittelpunkt rückt und es ihnen ermöglicht, schneller als je zuvor zu schneiden und zu teilen – egal ob im Studio oder unterwegs. Und auch Final Cut Pro für Mac ermöglicht Cutter_innen eine höhere Effizienz – mit neuen Features, die intelligenter und schneller sind.«

Final Cut Pro für iPad 2

Das neueste Update von Final Cut Pro für iPad verwandelt das iPad in ein noch leistungsstärkeres Produktionsstudio, ermöglicht neue Video-Workflows und bietet sogar noch mehr Möglichkeiten mit dem neuen Apple Pencil Pro. Mit dem M4 im neuen iPad Pro ist finales Rendering bis zu doppelt so schnell und Cutter_innen erhalten Unterstützung für bis zu viermal mehr ProRes RAW Videostreams als beim M1.

Live Multicam

Final Cut Pro für iPad 2 kommt mit Live Multicam, einer innovativen neuen Lösung, mit der Nutzer_innen bis zu vier verschiedene Perspektiven einer einzigen Szene aufnehmen können, unabhängig davon, ob sie mit ihren eigenen Geräten arbeiten oder mit anderen zusammenarbeiten. Live Multicam verbindet sich kabellos über Final Cut Camera, einer neuen App für Videoaufnahmen, mit der Nutzer_innen die Kameras von bis zu vier iPhone oder iPad Geräten anzeigen können und so eine Regieansicht jeder einzelnen Kamera in Echtzeit erhalten. Bei jedem Live-Kamerafeed lassen sich die Einstellungen direkt in Final Cut Pro für iPad 2 anpassen, um Belichtung, Fokus, Zoom und mehr für die perfekte Aufnahme einfach einzustellen. Bearbeitbare Vorschauclips werden sofort an Final Cut Pro für iPad weitergegeben und im Hintergrund durch Dateien in voller Auflösung ersetzt.

Final Cut Camera

Um Live Multicam in Final Cut Pro für iPad 2 zu unterstützen, kommt Final Cut Camera auf das iPhone und iPad und ermöglicht Live-Monitoring sowie die Steuerung jedes einzelnen Video-Feeds. Mithilfe der Kamerasysteme auf dem iPhone und iPad können Nutzer_innen mit Final Cut Camera Einstellungen wie Weißabgleich und manuellen Fokus anpassen und dabei ihre Aufnahmen mit Zebras und Audiostatusanzeigen überwachen. Außerdem können Nutzer_innen jetzt Verschlusszeit und ISO anpassen sowie Focus Peaking aktivieren. Das bringt noch mehr Power für das Kamerasystem auf dem iPad Air und iPad Pro. Final Cut Camera kann auch kostenlos als eigenständige App für Videoaufnahmen geladen werden, um auf dem iPhone und iPad professionelle Videos mit präzisen manuellen Steuerelementen aufzunehmen.

Unterstützung für externe Projekte

Für noch mehr Speicherflexibilität unterstützt Final Cut Pro für iPad 2 ab sofort externe Projekte. So können Nutzer_innen ganz einfach Projekte auf externen Speichermedien erstellen oder öffnen und Medien importieren, ohne Speicherplatz auf ihrem iPad zu beanspruchen.

Cutter_innen können externe Projekte schnell übergeben oder sie in Final Cut Pro für Mac öffnen, neue Projekte auf externen Speichermedien erstellen und hochauflösende Dateien sowie professionelle Codecs wie ProRes und Log nahtlos importieren.

Noch mehr Anpassungsmöglichkeiten

Final Cut Pro für iPad 2 bringt mehr Optionen, um Projekte anzupassen. Nutzer_innen können beim Videoschnitt zwischen 12 neuen Farbkorrektur-Voreinstellungen und acht elementaren Texttiteln wählen, Musik für ihre Videos mit 20 neuen Soundtracks erstellen und zusätzliche dynamische Hintergründe hinzufügen, um Effektüberlagerungen und Titelsequenzen zu erstellen.

Der leistungsstarke neue Apple Pencil Pro ermöglicht Nutzer_innen von Final Cut Pro für iPad 2 noch mehr Präzision. Live Zeichnung unterstützt jetzt Rotation. So können Nutzer_innen das von ihnen gewählte Werkzeug präziser steuern. Und mit Druck können sie schnell eine Auswahl an Pinseln und Einstellungen öffnen.

Final Cut Pro für Mac 10.8

Mit der Neural Engine in Apple Chips kommen neue KI Features und Organisationstools in Final Cut Pro 10.8. Erhältlich als kostenloses Update für bestehende Nutzer_innen führt Final Cut Pro 10.8 »Licht und Farben verbessern« ein, um Farben, Farbbalance, Kontrast und Helligkeit in einem einzigen Schritt zu verbessern. Außerdem ist es für SDR, HDR, RAW und Log-encodierte Medien optimiert. Mit »Slo-Mo glatt« werden Videobilder intelligent erzeugt und zusammengeführt, um höchste Qualität bei Bewegungen und mehr Dramatik in Projekten zu erzielen.

Für effiziente Workflows bei der Postproduktion können Farbkorrekturen und Videoeffekte jetzt eigene Namen im Infofenster bekommen. So sind Veränderungen in Clips einfach erkennbar und Effekte können vom Infofenster aus in andere Clips in der Timeline oder im Viewer gezogen werden. Der Timeline Index ermöglicht es auch, nach Clips mit fehlenden Medien oder Effekten zu suchen und zu ihnen zu navigieren. Die textbasierte Timeline Suche enthält jetzt Informationen wie Reel, Szene, Kamerawinkel und mehr.

Preise und Verfügbarkeit

Final Cut Pro für iPad 2 wird später in diesem Frühjahr als kostenloses Update für bestehende Nutzer_innen und für 4,99 Euro pro Monat oder 49 Euro pro Jahr im App Store erhältlich sein; neue Nutzer_innen erhalten ein einmonatiges, kostenloses Probeabo.

Final Cut Camera wird später in diesem Frühjahr als eigenständige App kostenlos erhältlich sein.

Final Cut Pro für Mac 10.8 wird als kostenloses Update für bestehende Nutzer_innen und für 349,99 Euro für neue Nutzer_innen im Mac App Store erhältlich sein. Alle neuen Nutzer_innen können ein kostenloses 90-tägiges Probeabo von Final Cut Pro laden.