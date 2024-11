Canon Firmware-Updates für Cinema-Kameras

Canon hat umfangreiche Firmware-Aktualisierungen für seine professionelle Videoproduktlinie angekündigt.

Die kostenlosen Updates, die ab Dezember 2024 zur Verfügung stehen werden, betreffen sieben Modelle der Cinema EOS-Serie und professionelle Videokameras.

Zentrale Neuerung ist die Integration der Frame.io Camera-to-Cloud-Technologie in die Modelle EOS C80 und EOS C400. Diese Adobe-Funktion ermöglicht es, Proxy-Dateien direkt über WLAN oder Ethernet in Frame.io-Projekte hochzuladen. Damit können Teams unmittelbar nach der Aufnahme mit der Nachbearbeitung und Farbkorrektur beginnen, was besonders Remote-Workflows optimiert.

Für die EOS C80 wird zusätzlich die externe Raw-Aufzeichnung in 6K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde eingeführt. Diese Funktion steht in Verbindung mit kompatiblen Atomos Ninja- und Shogun-Systemen zur Verfügung und erweitert die bisherige interne 6K-Raw-Aufzeichnung mit 30 fps.

Bei ihrer Markteinführung ermöglichte die EOS R5 C-Kamera die 8K Raw-Aufzeichnung mit bis zu 30p intern und bis zu 60p bei Verwendung eines externen Netzteils. Mit dem neuen Firmware-Update ermöglichen die neuen Canon LP-E6P-Akkus mit hoher Kapazität (die gemeinsam mit der EOS R5 Mark II eingeführt wurden) der EOS R5 C die interne Aufzeichnung von 8K 60p, ohne dass eine externe Stromversorgung erforderlich ist.

Die EOS C400 wird um eine 1,5-fach Anamorphoten De-Squeeze-Option erweitert. Diese ergänzt die bereits bei Cinema EOS-Kameras vorhandenen 2-fach-, 1,8-fach- und 1,3-fach-Optionen.

Auch der professionelle Camcorder XF605 profitiert von den Updates durch eine verbesserte Fokusring-Steuerung und neue Audio-Einstellmöglichkeiten.

Weitere Firmware-Updates umfassen eine optimierte Verzeichnungskorrektur bei der EOS C70 sowie erweiterte Kompatibilität verschiedener Modelle mit den neuesten RF-Objektiven.

Die Firmware-Updates werden für die Modelle EOS R5 C, EOS C70, EOS C80, EOS C300 Mark III, EOS C400, EOS C500 Mark II und XF605 bereitgestellt.