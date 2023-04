Sony: Firmware-Updates für FX3 und FX30

Die neue Firmware ermöglicht die Aufzeichnung von Videos in DCI 4K-Auflösung, unterstützt anamorphe Objektive und bietet eine Breathing-Compensation-Funktion.

Sony stellt jetzt neue Firmware-Updates für die digitale Cinema Line Vollformatkamera FX3 (Praxistest) und die digitale Cinema Line Super 35-Kamera FX30 (Praxistest) bereit.

FX3 Version 3.00 und FX30 Version 2.00 bringen stark nachgefragte Funktionen, darunter die Möglichkeit, mit dem neuen Format XAVC S-I DCI 4K (17:9) Videos in DCI 4K-Auflösung mit echten 24 p (4.096 x 2.160) aufzuzeichnen.

»Die FX3 ist eine großartige Begleiterin der Venice bei der Filmproduktion. Ihre Farbwiedergabe und -genauigkeit entspricht der ihrer großen Schwester, der Venice. Ich habe die FX3 bei meinen letzten Shows eingesetzt und bin immer wieder begeistert und angenehm überrascht. Ich freue mich darauf, zu sehen, was sie noch alles kann«, sagt der mit dem emmy-ausgezeichnete Kameramann Checco Varese.

Neben Aufnahmen mit echten 24p bringen die Versionen FX3 3.00 und FX30 2.00 Unterstützung für anamorphe Objektive mit Desqueeze-Optionen von 1,3x und 2,0x. FX3 Version 3.00 bietet zudem eine Breathing-Compensation-Funktion. Bei Verwendung kompatibler Objektive minimiert die Breathing Compensation ungewollte Änderungen des Sichtwinkels, wenn sich der Fokuspunkt verschiebt.

Eine zusätzliche Kompensation ist in der Nachbearbeitung mit Catalyst Prepare/Browse und dem Catalyst Prepare Plug-In möglich. Darüber hinaus wurden Funktionen hinzugefügt, die die Benutzerfreundlichkeit der Kamera weiter verbessern, so etwa die Möglichkeit, per Tastendruck zwischen dem Standard-Filmmodus und S&Q Motion zu wechseln, erläutert Sony. Die Dateien werden jetzt ähnlich benannt wie bei den CineAlta High-End-Kameras von Sony, so etwa der FX9, der Venice und Venice 2. Dies gewährleistet einen einfachen Workflow, insbesondere bei Projekten, bei denen die FX3/FX30 als B- oder C-Camiv verwendet werden.

Creators’ Cloud

Neben neuen Funktionen für die Filmproduktion umfassen die Firmware-Updates auch eine einfache Verbindung mit dem Smartphone sowie die Integration mit der neuen Creators‘ Cloud für freischaffende Kreative (Meldung). Die Creators‘ Cloud von Sony bietet Dienste und Anwendungen, die die kreative Arbeit optimal unterstützen, von der Aufnahme bis hin zur Zusammenarbeit mit anderen Filmschaffenden auf der ganzen Welt. Mit der neu eingeführten Creators‘ Appvi kann jeder, der über ein Creators‘ Cloud-Konto verfügt, Fotos und Videos von der Kamera auf ein Smartphone übertragen und anschließend nahtlos in die Cloud hochladen. Zudem unterstützt die Creators‘ App auch Fernaufnahmen.

Die Verbindungsstabilität bei der Übertragung von Bildern von der Kamera auf die Creators‘ App auf einem Smartphone wurde verbessert: Die Übertragung wird im Hintergrund fortgesetzt, auch wenn sich das Smartphone im Ruhemodus befindet oder eine andere App gestartet wird. Der Akku- und Medienstatus der Kamera können vom Smartphone aus überwacht werden, und Datum und Kameraname lassen sich nach Bedarf bearbeiten.

Verfügbarkeit

Die neuen Updates auf FX3 Version 3.00 und FX30 Version 2.00 sind laut Sony schon verfügbar. Filmschaffende können die Updates mit einem PC oder Mac leicht direkt auf ihre Kamera herunterladen.