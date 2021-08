Firmware-Updates für Lumix S1, S1R und S5

Die spiegellosen Panasonic-Vollformat-Kameras S1, S1R und S5 erhielten Firmware-Upgrades und unterstützen nun Blackmagic Raw.

Zusätzlich zu den Firmware-Updates wird eine neue Plug-In-Software für die Verwaltung von HLG-Fotos zur Verfügung gestellt, die von den Lumix S-Kameras auf Adobe Photoshop CC aufgenommen wurden.

Die Updates bietet Panasonic hier an.

S1 Firmware Version 2.1

Die neue Firmware unterstützt die Ausgabe in Raw via HDMI an einen Blackmagic Video Assist 12 HDR. Der Monitor/Recorder zeichnet dann in Blackmagic Raw auf. Das ist in den folgenden Auflösungsrastern möglich:

Bereich Auflösung Bildrate Format HDMI-Ausgabe Vollformat 5.9K (5888×3312) 29,97p/25p/23,98p 16:9 12-Bit APS-C 4K (4128×2176) 59,94p/50p/29,97p /25p/23,98p 17:9 12-Bit APS-C Anamorphic 3.5K (3536X2656) 50p/29.97p/25p /23.98p 4:3 12-Bit

DaVinci Resolve oder DaVinci Resolve Studio ist erforderlich, um die Blackmagic Raw-Dateien wiederzugeben oder zu bearbeiten. Zudem benötigt die Lumix S1 das Software-Key-Upgrade DMW-SFU2.

S5 Firmware Version 2.3

Auch die Lumix S5 erhält mit der Firmware-Version 2.3 die Möglichkeit, Blackmagic Raw aufzuzeichnen (in den oben in der Tabelle aufgeführten Auflösungen/Rastern). Bei dieser Kamera ist das aber ohne den Software-Key verfügbar.

S1R Firmware Version 1. 9

Bei diesem Upgrade wurden die Bildprofile L.ClassicNeo und L.Monochrome S hinzugefügt.

Lumix HLG Photo für Adobe Photoshop (für alle Kameras der S-Serie)

Panasonic veröffentlichte eine Plug-In-Software für Adobe Photoshop CC. Durch die Installation dieser Plug-in-Software im PC kann das HLG-Foto (HDR-Standbild) der Lumix S-Serie mit Photoshop CC gelesen, bearbeitet und gespeichert werden. So ist es möglich, die gespeicherten Bilddateien als HDR-Fotos auf einem HLG-kompatiblen Monitor über eine HDMI- Verbindung mit einer Kamera der Lumix S-Serie aufzurufen.