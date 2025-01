KI-Zeitlupe mit neuen Funktionen: EVS XtraMotion 3.0

XtraMotion 3.0 Superzeitlupe bietet die neuen Wiedergabeeffekte Deblur und Cinematic.

EVS kündigt XtraMotion 3.0 an und erweitert damit seine Super-Zeitlupen-Funktionen um zwei interessante neue Wiedergabeeffekte: Deblur und Cinematic.

Mit XtraMotion 3.0 will EVS seine renommierte Zeitlupentechnologie auf ein neues Level heben. Der neue Deblur-Effekt eliminiert Bewegungsunschärfe bei sich schnell bewegenden Kameras für kristallklare Bilder, während der Cinematic-Effekt eine geringe Tiefenschärfe für eine filmähnliche Ästhetik simuliert. Diese Effekte werden unter einer einzigen Lizenz angeboten und bieten Sportübertragungen mehr kreative Möglichkeiten, die visuelle Wirkung von Schlüsselmomenten während Live-Übertragungen zu verstärken.

Diese neueste Version setzt auch neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit, indem sie die Verarbeitungszeit für die Anwendung des Super-Zeitlupeneffekts auf weniger als drei Sekunden reduziert, selbst wenn sie mit der Entzerrungsfunktion kombiniert wird.

Dies ist ein bedeutender Schritt, der es Produktionsteams ermöglicht, ihre verbesserten Wiederholungen nahtlos in Live-Übertragungen zu integrieren, ohne den Handlungsfluss zu unterbrechen, betont EVS.

Die neue Funktion ist in die EVS LiveCeption-Lösung für Replays und Highlights integriert. Operator können die Anwendung des gewählten Effekts direkt über die LSM-Via-Fernbedienung mit einem einzigen Klick auf eine Tastenkombination auslösen. Durch diesen optimierten Prozess können sich die Teams auf die Bereitstellung ihrer Beiträge konzentrieren, ohne die Abläufe bei Live-Veranstaltungen zu verkomplizieren.

Durch die Verwendung generativer KI zur Umwandlung von Standardmaterial in Superzeitlupe, unscharfe oder kinoreife Clips reduziert XtraMotion die Abhängigkeit von Spezialkameras, die traditionell für solche Effekte erforderlich sind. Dies senkt nicht nur die Produktionskosten, sondern fördert auch kreative Experimente, sodass die Crews einzigartige Kamerawinkel und innovative Erzähltechniken ausprobieren können.

»Mit seiner umfassenden Palette an kreativen Effekten zeigt XtraMotion 3.0 wirklich, wie generative KI in der Live-Produktion eingesetzt werden kann, um das Publikum auf eine noch intensivere Weise zu fesseln«, sagte Jan Mokallai, Vizepräsident für Live-Produktionslösungen bei EVS. »Wir freuen uns, ein Tool anbieten zu können, das außergewöhnliche Geschwindigkeit und Qualität bietet und gleichzeitig kostengünstig ist. So können Sportveranstalter jeder Größe wirkungsvolle, professionelle Inhalte erstellen, die die Zuschauer auf einer anderen Ebene ansprechen.«