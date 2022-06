EVS XtraMotion und Mediahub

EVS präsentierte den cloud-basierten Slomo-Service »XtraMotion« und die Content Production Plattform »Mediahub« dem Publikum bei der SportsInnovation.

EVS hat mit XtraMotion einen cloud-basierten On-Demand-Service entwickelt, der Videoinhalte mit Hilfe von KI in Superzeitlupen-Replays verwandeln kann. Dabei erzeugen intelligente Algorithmen aus nahezu beliebigem Videomaterial flüssig ablaufende Superzeitlupen-Sequenzen in hoher Darstellungsqualität — auch wenn keine nativen Slomo-Aufnahmen vorliegen.

Die Besonderheit: XtraMotion kann direkt in Live-Produktionen eingebunden werden. Mit Hilfe dieses SaaS-basierten Angebots von EVS können die Anwender Slomo-Aufnahmen auch auf Basis von Material erzeugen, das von ungewöhnlichen Kamerapositionen stammt, an denen man unter normalen Umständen keine Slomo-Kamera platzieren würde. XtraMotion generiert dann aus den vorliegenden Videobildern der jeweiligen Kamera eine Slomo, indem das verfügbare Material in die Cloud transferiert wird und dort — basierend auf fortschrittlichen maschinellen Lernalgorithmen in Superzeitlupensequenzen umgerechnet wird — und unmittelbar wieder zur Verfügung steht.

EVS betont, dass man für diesen cloud-basierten Service keine außergewöhnlich hohe Bandbreite für den Upload benötige. Ein weiteres Plus: Es ist möglich, die mit XtraMotion generierten Slomos direkt per Makro über den LSM-Via Controller auszulösen und wieder abzurufen, XtraMotion kann also nahtlos in die Live-Workflows der Slomo-Operator integriert werden.

EVS rechnet den SaaS-Service XtraMotion pro Zeitfenster ab.

Mit Mediahub konnte EVS eine weitere Innovation zeigen: eine Content Production Plattform, die – vereinfacht gesprochen – eine cloud-basierte Lösung dessen darstellt, was bei großen Sport-Events normalerweise in deren International Broadcast Centers aufgebaut wird. Die Idee dahinter: Mediahub soll es den Rechteinhabern ermöglichen, remote auf den gesamten Content zugreifen zu können, der produziert wird. Für die Bereitstellung von Mediahub ist eine EVS-eigene private Cloud mit Data-Centern und zusätzlich auch EVS-Hardware im Einsatz.

Durch die Verwendung der web-basierten Oberfläche der Mediahub-Plattform können die Produktionsteams Inhalte einfach durchsuchen, überprüfen, auswählen und von jedem Ort aus an jeden Ort liefern, so EVS.

Das gesamte Workflow-Management und Reporting wird über ViaFlow abgewickelt, eine zentrale Workflow-Engine, die es den Benutzern ermöglicht, Inhalte auszutauschen und den Medienfluss im gesamten EVS-Ökosystem zu überwachen. Es bietet volle Transparenz vom Ingest bis zum Archiv, um den Redaktionen zu helfen, den Überblick über ihre Arbeit zu behalten und gleichzeitig kollaborative Workflows zu erleichtern.

Mediahub ist Teil von MediaCeption. Unter dem Dach von MediaCeption fasst EVS seine Asset-Management-Lösungen zusammen, die Ingest, Browsing und Management von Content erlauben.