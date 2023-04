XtraMotion 2.0 und Multireview im Video

Mehr Storytelling im Slomo-Bereich von EVS dank XtraMotion 2.0 und Multireview — bei der NAB2023.

Seit seiner Markteinführung im Jahr 2021 (Meldung) hat sich XtraMotion von EVS zu einem beliebten Tool für die Verbesserung des Storytellings in vielen Produktionen entwickelt — und zwar besonders deshalb, weil man damit jedes Kamerasignal in eine Superzeitlupe umwandeln kann.







Dank dieser verbesserten Verarbeitungsgeschwindigkeit können Produktionen XtraMotion nicht nur für Highlights, sondern auch für Live-Wiederholungen zur Echtzeit-Berichterstattung nutzen. Das bietet mehr Flexibilität, da sich Kunden je nach ihren Produktionsanforderungen für Cloud- oder Edge-Workflows entscheiden können. Darüber hinaus ermöglicht die XtraMotion-Erstellung vor Ort dem System, eingehende Quellvideos als ‚wachsende Clips‘ zu behandeln, was bedeutet, dass es keine Begrenzung für die Länge des interpolierten Superzeitlupen-Segments gibt.

Das XtraMotion-Rendering-Verfahren kann bei Bedarf auf jedes Produktionsformat — einschließlich 1080i, 1080p und UHD-4K mit HDR — und mit jeder Original-Framerate angewendet werden. Mit seiner innovativen Frame-Interpolationstechnologie, die auf einem patentierten EVS-eigenen Algorithmus basiert, liefert der Service durchgängig Ergebnisse von höchster Qualität, erklärt der EVS Broadcast.

LSM-Via Multireview

Außer der Funktionalität im Slomo-Bereich zeigt EVS auch LSM-Via MultiReview vorstellen. Das ist eine in das Replay-System LSM-Via integrierte Software-Browsing-Oberfläche, die es erlaubt, 16 synchrone Kamerasignale aus dem Media-Sharing-Netzwerk XNet-Via in einem einzigen, anpassbaren Layout darzustellen und synchron zu halten.

Auf diese Weise können die Operator ihre jeweils bevorzugten Kameraperspektiven schnell identifizieren und auswählen, Clips erstellen und für den sofortigen Einsatz in der Produktion exportieren. So werden Arbeitsabläufe rationalisiert und der Bedarf an separaten Reviewing-Systemen reduziert.

Darüber hinaus verfügt XNet-Via für die gemeinsame Nutzung von Medien nun über eine von fünf Sekunden auf eine halbe Sekunde reduzierte Latenzzeit für weit entfernte Server. Das bedeutet, dass Anwender nahtlos auf Inhalte von jedem Server im Netzwerk zugreifen und diese nutzen können, ohne dass es zu einer sichtbaren Verzögerung bei der Nutzung der Inhalte kommt.