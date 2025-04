HighField AI: KI-Agenten für Broadcast-Grafik

HighField AI will das Grafikproduktionssystem der nächsten Generation ermöglichen – auf Basis künstlicher Intelligenz.

HighField AI, gegründet 2024, bietet eine KI-gestützte Lösung zur Automatisierung sich wiederholender Aufgaben im Medienproduktions-Workflow und ist die erste multimodale, agentenbasierte KI-Lösung ihrer Art in der Branche.

Ofir Benovici, ehemaliger CEO unter anderem von Zero Density, ist Mitbegründer des Unternehmens und erläuterte im Gespräch mit film-tv-video.de, was das konkret bedeutet.

Er betont, dass HighField AI keine Grafik-Workflows ersetzen will. Stattdessen sollen mit Hilfe von KI im Newsroom Ressourcen freigemacht werden, indem HighField AI bei sich wiederholenden Aufgaben hilft und unterstützt. Die eigentliche Stärke des Unternehmens besteht also darin, unterschiedlichste KIs bestmöglich zu kombinieren und so einzusetzen, dass Broadcaster damit die software-technischen Möglichkeiten erhalten, um Grafiken viel schneller und effizienter zu gestalten, anzupassen und zu verwenden.

Beim Processing arbeitet das System multimodal. »Es versteht also die Bedeutung einer Story«, erklärt Benovici, denn multimodale Prozesse verarbeiten Text, Bilder, Audio und Video gleichzeitig. Der Ansatz spiegelt wider, wie Menschen Sehen, Hören und Sprechen nutzen, um ein Gesamtbild zu verstehen. Mit einer ganzheitlichen Sicht auf die Assets verfügt HighField AI über den erforderlichen Kontext, um Empfehlungen auszusprechen.

Workflow im Newsroom

Das System von HighField AI analysiert die Stories, die von Journalisten beispielsweise in NRCS-Systemen wie CGI Open Media und **Avid** iNews verfasst werden. Dabei sind mehrere sogenannte KI-Agenten im Einsatz, um Aufgaben zu automatisieren, die normalerweise von Operatoren erledigt werden, darunter die Auswahl geeigneter Grafikvorlagen und deren Befüllung mit relevanten Inhalten aus den Content-Repositories der Sender. Das System schlägt dann entsprechende Grafik-Layouts aus dem Vorlagenbestand der Kunden vor.

Die KI-Agenten arbeiten autonom zusammen und lernen aus früheren Entscheidungen, um Effizienz und Genauigkeit zu steigern. Während das System eigenständig arbeitet, behalten die Journalisten die Kontrolle über das Endprodukt, um redaktionelle Integrität und Qualität sicherzustellen, betont Benovici. Grafik-Jobs sollen sich dank der HighField AI-Integration deutlich schneller realisieren lassen.

Kooperation mit Vizrt

Um die praktische Anwendbarkeit zu erhöhen, kooperiert HighField AI mit Vizrt. Die Integration ermöglicht es den Kunden, ihre bestehende Vizrt-Infrastruktur optimal zu nutzen und Workflows ohne größere Änderungen oder Unterbrechungen zu verbessern. Benovici hebt hervor, dass die Zusammenarbeit Ineffizienzen beseitigt und Journalisten in die Lage versetzt, qualitativ hochwertige Inhalte schneller zu erstellen.