Telemetrics: TeleScope für OmniGlide

Telemetrics stellt den Robotic-Jib TeleScope vor. Der Neuling erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Robotik-Pedestals der OmniGlide-Reihe.

Der neue TeleScope-Jib kann mit jeder professionellen Kamera ungewöhnliche Shots drehen. Telemetrics nennt beispielhaft hohe Overhead-Aufnahmen und lange Bewegungen oder Positionen in unmittelbarer Bodennähe. TeleScope kann nicht nur eine Kamera, sondern auch einen kleinen Teleprompter tragen. Angesichts solcher extremer Einsatzszenarios wurden 20 Sicherheitssensoren integriert. Sie decken den Ausleger und die OmniGlide-Basis ab, um das Personal zu schützen und Kollisionen mit Kulissen zu vermeiden.

Der TeleScope Jib wird mit einer OmniGlide-Basis ausgeliefert und ist zur Markteinführung in drei Größen (XL, L, Small) für unterschiedliche Bedürfnisse lieferbar sowie mit vorhandenen OmniGlides nutzbar. Der Auszug des Auslegers ist in der Standardkonfiguration über 4 Fuß (1,22 Meter) lang und arbeitet mit einer linearen Geschwindigkeit von 11 Zoll (28 Zentimeter) in der Sekunde.

Der vertikale Bewegungsbereich reicht von 1 Fuß (30 cm) über dem Boden bis zu über 7,5 Fuß (2,28 Meter) in der Standardkonfiguration. Über das RCCP-2A STS-Steuerungssystem bekommt hat der Bediener die volle Kontrolle und eine virtualisierte Ansicht des Roboterauslegers in Studio View. Über das Gerät kann TeleScope auch an verschiedene Studio-Automatisierungen angebunden werden.