Fujifilm: Neue Pläne für Duvo-Broadcast-Zoomobjektive

Fujifilm erweitert die Fujinon-Objektivbaureihe Duvo für großformatige Sensoren.

Gemäß der neuesten Roadmap für die Duvo-Objektiv-Bauserie von Fujifilm, werden in dieser Baureihe zwei neue portable Objektive ergänzt. Insgesamt gehören zur Duvo-Serie Broadcast-Zoomobjektive, die mit großformatigen Bildsensoren kompatibel sind.

In der Filmindustrie werden große Sensoren derzeit schon auf breiterer Basis eingesetzt, aber auch in der Broadcast-Branche werden Large-Sensor-Cine-Kameras immer öfter bei Live-Übertragungen von Sportereignissen und Musikkonzerten eingesetzt. Hier wächst der Wunsch, filmische Ausdrucksformen mit geringerer Schärfentiefe und mehr Bokeh einereits, mit hohem Dynamikumfang und Live-Fähigkeit zu kombinieren.

Ein Objektiv dieser Baureihe hatte Fujifilm erst vor kurzem vorgestellt: das Box-Objektiv HZK25-1000, auch als »Duvo25-1000 oder als »Duvo Box« benannt.

Die neuen Objektive, die Fujinon nun in seiner aktuellen Roadmap nennt, sind hingegen als portable Zooms konzipiert. Es soll sich dabei um ein Standard-Zoomobjektiv und um ein Weitwinkel-Zoomobjektiv handeln. Zukünftig plant Fujifilm die Benennung der portablen Objektive der Duvo-Serie als »Duvo Portable«.

Ähnlich wie das Duvo25-1000, verwenden die kommenden Objektive laut Fujifilm das Dual-Format, sind also mit zwei Typen großformatiger Sensoren kompatibel, die in der Filmindustrie üblich sind. Der integrierte Konverter erlaubt die Vergrößerung des Bildkreises um das 1,5-Fache bei gleichbleibend hoher Bildqualität, so Fujinon. Daher können die neuen Objektive per Konverter sowohl an Kameras mit S35-Sensoren als auch an Kameras mit Vollformat-Sensoren eingesetzt werden, ohne dass sich der Bildwinkel verändert.

Konzept der Duvo-Serie: Cinema-Objektive mit Broadcast-Funktionalität

Mit der Duvo-Serie strebt Fujifilm an, eine optische Leistung anzubieten, die einen natürlichen Look in hoher Auflösung erzeugt. Gleichzeitig sollen der große Zoombereich und die Kompatibilität mit vorhandenem Zubehör erreicht werden — bei gleicher Bedienbarkeit wie bei Broadcast-Objektiven.