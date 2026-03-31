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NEP Group launcht Software-Orchestrierungsplattform für Medienproduktion

NEP Platform bündelt Produktionsanwendungen mehrerer Hersteller in einer einheitlichen, sicheren Oberfläche und bietet das Produkt ab sofort für externe Kunden an.
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NEP Platform ist ab sofort für externe Kunden verfügbar.

NEP Group hat mit NEP Platform ein Software-Orchestrierungssystem vorgestellt, das kritische Produktionsanwendungen verschiedener Anbieter unter einer einheitlichen Oberfläche zusammenführt. Die Plattform ist bereits in zahlreichen eigenen Facilities des Dienstleisters im Einsatz, beispielsweise im neuen „Software-First“-Ü-Wagen in Australien und Norwegen. Jetzt steht sie auch externen Kunden zur Verfügung.

Über NEP Platform lassen sich Funktionen wie Vision Mixing, Audio Mixing, Replay, Multiview und Signalmessung direkt aus der Oberfläche heraus konfigurieren und skalieren. Integriert sind Lösungen von Bridge Technologies, Calrec, Grass Valley, Lawo, Manifold, Panasonic sowie Sony und Hawk-Eye Innovations. Per Knopfdruck können Operatoren das passende Setup für jede Produktion zusammenstellen und Ressourcen dynamisch anpassen.

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Dan Murphy, VP NEP Platform.

Neue Funktionen lassen sich künftig per Software-Update hinzufügen, ohne dass umfangreiche Hardware-Umbauten nötig werden. Die Plattform übernimmt automatische Ressourcenzuweisung, kontinuierliches Vulnerability-Scanning sowie Identitäts- und Zugriffskontrolle. Laut NEP soll die intelligente Skalierung zudem den Energieverbrauch senken und den Hardware-Transport reduzieren.

»Teams können Workflows in Minuten deployen und bei Bedarf skalieren«, sagt Dan Murphy, VP NEP Platform. Die Lösung sei darauf ausgelegt, Software-basierte Workflows nahtlos mit bestehender Hardware zu verbinden und so bestehende Investitionen zu schützen.

NEP präsentiert die Plattform auf der NAB Show 2026 in Las Vegas.

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