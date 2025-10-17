Branche, Unternehmen, Ü-Wagen: 17.10.2025

NEP Group: 700 Millionen Dollar Investment und Refinanzierung

Der Mediendienstleister NEP Group hat eine bedeutende Finanzierungsrunde abgeschlossen und seine Kapitalstruktur neu aufgestellt.

©NEP
NEP ist in 25 Ländern tätig.

Das Unternehmen erhielt eine Eigenkapitalinvestition in Höhe von 700 Millionen Dollar, angeführt vom neuen Partner 26North Partners LP, gemeinsam mit weiteren Co-Investoren.

Der bisherige Hauptanteilseigner Carlyle beteiligt sich ebenfalls an der Investition und bleibt größter Gesellschafter des Unternehmens. 26North wurde 2022 von Josh Harris gegründet, der auch Gründer und Managing General Partner von Harris Blitzer Sports & Entertainment sowie Managing Partner der Washington Commanders ist.

©NEP Screenshot
Seit 40 Jahren ist NEP Partner für Medienproduktionen bei weltweit bedeutenden Live-Events.

Parallel zur Eigenkapitalfinanzierung hat NEP eine umfassende Umschuldung erfolgreich abgeschlossen. Die Refinanzierung soll die Kapitalstruktur des Unternehmens verbessern und die Verschuldung reduzieren.

©NEP
CEO Martin Stewart.

CEO Martin Stewart zeigte sich erfreut über die neuen Kapitalgeber: »Wir sind begeistert, NEP mit herausragenden Partnern auf die nächste Stufe zu heben. Josh bringt außergewöhnliche Expertise im Aufbau eines der weltweit führenden Sport- und Entertainment-Portfolios mit.«

Die frischen Mittel sollen in weltweite Geschäftsaktivitäten, Produktentwicklung und neue Partnerschaften fließen, um innovative Lösungen schneller auf den Markt zu bringen.

NEP ist in 25 Ländern tätig und verfügt über ein globales Netzwerk von Experten und modernster Technologie für Live-Sport- und Entertainment-Produktionen.

