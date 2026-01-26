EVS launcht eShop für On-Demand-Lizenzen in der Live-Produktion

Nach einer Testphase steht Broadcastern und Medienproduktionsteams ab sofort eine Plattform für mehr operative Flexibilität und bessere Budgetkontrolle zur Verfügung.

EVS hat den offiziellen Start des EVS eShop bekanntgegeben. Die Online-Plattform ermöglicht es Sendern, Dienstleistern und Produktionsteams, On-Demand-Activation-Lizenzen (ODA) eigenständig zu erwerben, zu konfigurieren und zu verwalten.

Mit dem eShop können EVS-Kunden ihre Produktionsinfrastruktur autonom an veränderte Anforderungen anpassen und damit Agilität erhöhen, Ressourcenauslastung optimieren und Kosteneffizienz steigern, ohne Abstriche bei der Performance zu machen.

»Der EVS eShop gibt unseren Kunden die Möglichkeit, unmittelbar auf veränderte Produktionsanforderungen zu reagieren – sei es durch kurzfristige Erweiterung von Replay-Kanälen, ein UHD-Upgrade für eine Premium-Übertragung oder die Aktivierung spezieller Tools für besondere Projekte«, erklärt Jean-Charles Drappier, SVP Portfolio & Business Innovation bei EVS. »Broadcaster und Medienunternehmen müssen heute mehr mit weniger Ressourcen erreichen. Der eShop unterstützt genau diese Realität. Er macht Vorabinvestitionen in Features überflüssig, die nicht kontinuierlich genutzt werden, und bietet sowohl operative Flexibilität als auch intelligente Budgetkontrolle.«

Über eine zentrale Benutzeroberfläche bietet der EVS eShop einen sicheren und intuitiven Arbeitsbereich, in dem Anwender temporäre Lizenzen aktivieren und die Nutzung über ihre gesamte Infrastruktur hinweg überwachen können. Integrierte Management-Funktionen wie rollenbasierte Berechtigungen und Freigabe-Workflows ermöglichen es technischen Teams und Finanzabteilungen, abgestimmt zu arbeiten und dabei volle Kontrolle und Nachvollziehbarkeit zu behalten.

Zum Launch unterstützt der eShop mehrere zentrale EVS-Produkte:

Die Live-Produktionsserver XT-VIA und XS-VIA lassen sich in der Kanalanzahl erweitern, auf UHD-Auflösung upgraden und mit Paketen wie Super Motion, Advanced Super Motion und Split Screen ausstatten.

und lassen sich in der Kanalanzahl erweitern, auf UHD-Auflösung upgraden und mit Paketen wie Super Motion, Advanced Super Motion und Split Screen ausstatten. Für VIA XSquare und XFile3 können Transcoding-Ziele hinzugefügt, SDR/HDR-Konvertierung aktiviert oder Framerate-Einstellungen für Multi-Format-Delivery angepasst werden.

und können Transcoding-Ziele hinzugefügt, SDR/HDR-Konvertierung aktiviert oder Framerate-Einstellungen für Multi-Format-Delivery angepasst werden. Beim Xeebra Multi-Review-System (VAR) lassen sich KI-gestützte Abseits-Tools oder Xeebra-Insight-Lizenzen für medizinische und Performance-Analysen freischalten.

Auch für EVS-Channel-Partner soll der eShop Vorteile bieten: Sie können Lizenzen für ihre Kunden unkompliziert bereitstellen und behalten dabei volle Transparenz über die von ihnen betreuten Accounts. Dieser Ansatz stärkt die Partner-Kunden-Beziehung und gewährleistet eine nahtlose Nutzererfahrung, betont EVS.

Der eShop ist ab sofort verfügbar. Bestandskunden können sich mit ihren bestehenden Zugangsdaten anmelden und direkt mit der Lizenzverwaltung beginnen.

Für 2026 und darüber hinaus plant EVS, die Plattform mit zusätzlichen Produkten und Features weiterzuentwickeln.